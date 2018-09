Ochranári pripomienkujú zákon o lese, žiadajú bezzásahovosť v pralesoch

Úmyselnú ťažbu navrhujú ochranári v chránených územiach nevykonávať v období hniezdenia vtákov.

27. sep 2018

BRATISLAVA. Viacero zásadných pripomienok, a to najmä na zachovanie bezzásahového režimu a vyhlásenie rezervácií v pralesoch vzniesli organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko, Prales, SOS/BirdLife Slovensko, Via Iuris a iniciatíva My sme les k novele zákona o lesoch z ministerstva pôdohospodárstva.

Na podporu hromadnej pripomienky sa podarilo nazbierať vyše 3 600 podpisov občanov. Ochranári v pripomienkach žiadajú nevykonávať v pralesoch žiadnu ťažbu dreva, a to ani kalamitnú.

Pri ostatných chránených územiach by o náhodnej ťažbe mal rozhodnúť orgán ochrany prírody a krajiny.

Úmyselnú ťažbu navrhujú ochranári v chránených územiach nevykonávať v období hniezdenia vtákov od marca do polovice júla.

Zákon nepozná prírodné lesy

„Jednou z našich zásadných pripomienok k návrhu novely lesného zákona je nevyhnutnosť bezzásahového režimu v pralesoch vzhľadom na ich mimoriadny význam pre zachovanie biodiverzity a prírodného dedičstva pre ďalšie generácie,“ zdôraznila Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Dnešný lesný zákon podľa nej pozná len lesy hospodárske či energetické, no nepozná prírodné lesy a pralesy, ktoré sú bez náležitej ochrany.

Na Slovensku je podľa nej vyše 10-tisíc hektárov pralesov a pralesových zvyškov. No až tretina z tejto rozlohy nie je primerane chránená, teda na území nie je vyhlásený 5. stupeň ochrany a je tu možné ťažiť drevo či poľovať.

„Z kedysi rozsiahlych slovenských pralesov dnes zostali len fragmenty, ktoré sú poslednými vzácnymi ukážkami lesov v ich takmer nezmenenej podobe. Ich výmera sa však pre nedostatočnú ochranu na Slovensku stále zmenšuje,“ konštatoval Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.

Lesov ubúda

Od roku 2009 sa znížila plocha pralesov o 150 hektárov, ťažbou bolo poškodených alebo úplne zničených až 31 z 260 najvzácnejších lokalít Slovenska.

Kaliský pripomenul, že bezzásahovosť Slovensko nedodržiava ani v pralesoch, ktoré sú zapísané v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO ako Staré bukové pralesy Karpát a ostatných regiónov Európy.

Výbor UNESCO opakovane Slovensko upozoril, že tak ohrozuje výnimočnú hodnotu celej európskej lokality.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka posunulo do pripomienkového konania novelu zákona o lesoch.

Novela má podporiť lesníkov, ktorí hospodária prírode blízkymi spôsobmi.

Agrorezort ich podporí prostredníctvom vyhlášky ministerstva o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Podľa tejto vyhlášky sa podpora v lesných porastoch, v ktorých sa uplatňovalo prírode blízke hospodárenie, zvyšuje o 50 percent oproti lesným porastom s inými spôsobmi hospodárenia.