Dobrý gajdoš dokázal na zábave zastúpiť celý orchester

27. sep 2018 o 15:42 Michal Veselský, Martin Klebl, Dušan Varmeďa

Gajdy, ako organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a vedomosti viazané na gajdy a ich použitie, reprezentuje dlhodobú a kontinuálnu hudobnú tradíciu prevažne roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva Slovenska. Ako významný kultúrno-historický jav, ktorého korene siahajú až do 14. storočia, sa na báze prirodzenej medzigeneračnej kontinuity zachoval dodnes.

Svojou konštrukciou sú typy gájd na Slovensku súčasťou širších stredoeurópskych kultúrnych kontextov, avšak viaceré atribúty vnímame ako identifikačné znaky tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, napríklad: technologické postupy pri výrobe gájd, estetické stvárnenie nástrojov, regionálne, lokálne i individuálne štýlové znaky gajdošskej interpretácie, piesňový a tanečný repertoár, rituály súvisiace s gajdami, tradičné ľudové obrady za sprievodu gájd, texty gajdošských piesní i ľudovú slovesnosť spojenú s týmto nástrojom.

Gajdy sú viachlasný typ klarinetového nástroja. Píšťaly sú napojené na mech, ktorý je vzduchovým rezervoárom. Gajdy sú na Slovensku zložené z dvoch píšťal: z troj-až štvordielnej bordúnovej píšťaly o dĺžke 50 - 80 cm a dvojitej (trojitej alebo štvoritej) píšťaly, v ktorej je jedna melodická píšťala o 5 (6)+1 dierkach a jedna kontrová s jednou dierkou. Ďalšie píšťalové kanály majú hmatové dierky alebo uzávery, cez ktoré sa môže pustiť vzduch z mecha do píšťaly. Píšťaly majú aj dolaďovacie otvory. Melodická, jedno- alebo viacnásobná píšťala má dĺžku 4 - 6 cm.

Do mechu je vsadená nafukovacia trubica a z druhej, vnútornej strany mecha trubička so záklopkou. Bordúnová píšťala má kolienko, ktorým je vsadená do mecha (na Orave v podobe dračej hlavy), na dolnom konci má kovovú ozvučnicu, otvorenú alebo uzatvorenú ozdobnou klapkou. Jednotlivé časti bordúnovej píšťaly sú spojené korkovými alebo inými materiálmi, aby boli tesné a zosilnené mosadznými alebo ozdobenými prstencami.

Vo všetkých píšťalách sú vsunuté krátke tradičné piskory z bazy či trstiny a používajú sa aj kovové alebo polyesterové trubičky. V ich stene je vyrezaný klarinetový jazyk, pri pätke spevnený ľanovým prstencom, ktorým sa reguluje aj dĺžka jazyka. Dlhé píšťaly dvojhlasných oravských gájd sú sústružené a zosilnené prstencami.

Prevládajúce dvojhlasné gajdy, rozšírené po celom Slovensku, majú vyrezávané píšťaly zo slivkového alebo iného tvrdého dreva, vyformované do trubice alebo dvojtrubice. Sú ukončené jednoduchým alebo dvojitým ozdobným koníkom či ozvučnicou z mosadze, alebo vyrezávanej rohoviny.

Píšťaly a ozvučnice sú spojené viacdielnymi kolienkami. Hlavičky píšťal sú vyrezané do tvaru kozej hlavy (z rohmi), vybíjané mosadznými ornamentmi, sklíčkom a inými ozdobnými doplnkami. Štvor a päťhlasné gajdy nájdeme ojedinele na Podpoľaní.

Zdroj: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, www.ludovakultura.sk

