Kukláči v Kolárove zasahovali celý deň

Podozrivých mužov policajti prekvapili.

27. sep 2018 o 19:01 Ján Krempaský, Peter Kapitán

KOLÁROVO. Zásahy proti podozrivým, ktorí môžu byť nebezpeční, plánuje polícia zväčša na skoré ranné hodiny. Môže tak využiť moment prekvapenia, keď kukláči vrazia do domu páchateľa a on práve tuho spí.

Tak prebiehal aj zásah proti podozrivým z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vyšetrovatelia si po nich prišli do Kolárova, neďaleko Nových Zámkov.

Policajti z elitného útvaru NAKA sa tam zhromaždili po štvrtej ráno, keď bola ešte tma. Samotný zásah sa podľa miestnych začal o 4.27 h. V Kolárove zasahovalo množstvo policajných áut obsadených kukláčmi, ozbrojenými policajtmi v civile s kuklami a so psami.

Brechal pes a hučal vrtuľník

Podozrivý Tomáš Sz. býva v meste na Harczovej ulici v nenápadnom rodinnom dome spolu s rodičmi. Neďalekého suseda nadránom zobudil brechajúci pes. Potom započul aj helikoptéru, ktorá krúžila nad domami.

Tomáš Sz. je bývalý policajt a príslušník SBS. Druhý z hlavných podozrivých je jeho bratranec Miroslav M. - bývalý vojak.

Miestny obyvateľ Štefan Fekete hovorí, že Tomáš Sz. robil ochrankára lodiam pri afrických brehoch, ktoré napádali piráti. Povedal mu to vraj Tomášov otec.

Nasvedčuje tomu aj fotografia z lode, ktorú mal Tomáš Sz. na sociálnej sieti a pózuje na nej so zbraňou. Do Kolárova sa podľa miestnych vrátil len pred pár mesiacmi.

Z dobrej rodiny

Mama podozrivého je zdravotná sestra v miestnom zdravotníckom stredisku a otec stavebný podnikateľ na dôchodku. Rodičia majú podľa miestnych obyvateľov v Kolárove dobrú povesť. Nič negatívne sa osloveným nespája ani s Tomášom.

V posledných rokoch chodil v Kolárove na tréningy bojového umenia jiu-jitsu. Naposledy bol na tréningu pred dvoma týždňami, nikto v klube si však nič podozrivé nevšimol.

"Všetci sme boli ráno veľmi prekvapení, lebo ho už poznáme dosť dlho. Sme z toho v šoku," vraví Tomáš Bilishich, ktorý tréningy vedie. Hovorí, že do klubu chodieval nepravidelne, nejaký čas chodil, a potom sa dlhšie neukázal.

"Na tréningu sa javil ako veľmi prívetivý muž. Cvičili s nami rôzni ľudia rôznych úrovní, no zakaždým bol veľmi príjemný, nemal som s ním nikdy žiaden problém," hovorí Bilishich. Vo voľnom čase sa spolu nestretávali, a tak o súkromí zadržaného viac povedať nevedel.

Vycvičený na boj

Bývalý policajt, ktorý je podozrivý z vraždy novinára, absolvoval aj výcvik v Európskej bezpečnostnej agentúre, súkromnej spoločnosti sídliacej v Poľsku.

Agentúra poskytuje rôznorodý vojenský výcvik so strelnými zbraňami, napríklad obranu zblízka, taktickú streľbu alebo výcvik v oblasti námornej bezpečnosti. Práve ten mal absolvovať aj zadržaný Tomáš Sz. Výcvik trvá desať dní a stojí 2200 eur.

Denník SME sa pokúšal s agentúrou spojiť, komunikoval však len so sekretárkou, ktorá odkázala, že obchodný riaditeľ, ktorý by sa k veci mohol vyjadriť, je momentálne na služobnej ceste a nie je k dispozícii.

Polícia o zásahu informovala na svojej oficiálnej facebookovej stránke o pol siedmej ráno. Neskôr pridala aj fotografie zo zásahu. Spolu policajti zadržali osem ľudí. Bližšie informácie však oficiálne nechceli povedať.

Akciu policajti využili na svoju prezentáciu. Podobne postupovali aj v novembri 2011, keď v bratislavskom Lamači zakročili proti mafiánskej skupine piťovcov.

Náročný deň

Harcsova ulica bola vo štvrtok celý deň uzavretá bielo-zelenými páskami s nápisom Polícia. Okolo hliadkovali kukláči.

Akcia v dome trvala až do večera. Za páskou čakali novinári.

Asi o štvrť na dve popoludní do domu vstúpili dvaja policajti so psom. Podozrivý bol stále vnútri. Až po štvrtej podvečer naložili Tomáša Sz. do bielej policajnej dodávky pred domom. Mal sivú mikinu a putá. Kapucňou si zakrýval tvár.

V aute čakal ešte asi dve hodiny. Medzitým odtiahli jeho Citroen Berlingo, auto zrejme putovalo na expertízu.

Policajná kolóna s bielou dodávkou odišla z miesta krátko pred šiestou večer.