Lekár hovorí, ktoré klamstvá o zdraví nám škodia najviac

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

28. sep 2018 o 10:39 SME.sk

BRATISLAVA. 1. Mladí na Slovensku nie sú veľmi liberálni ani otvorení, hovorí sociologička : Young Slovaks and politics. What is their perception?

2. Po siedmich mesiacoch of vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zadržala polícia ôsmich podozrivých. Ako prebiehala akcia na južnom Slovensku?UPDATED: Police detain suspects of Kuciak and Kušnírová murders

3. Festival svetla, jogy či hamburgerov. Poradíme vám, čo by ste si v našom hlavnom meste nemali nechať ujsť:Foreigners: Top 10 events in Bratislava

4. Aké tajomstvá odkryla rekonštrukcia Rómerovho domu v Bratislave?Long-neglected Renaissance house in Bratislava’s centre reveals its secrets

5. Kredity deformujú systém a ďalší profesionálny rozvoj, tvrdia učitelia:Do teachers need to hunt for credits?

6. Takto napredujú práce na bratislavskej autobusovej stanici: Construction of new bus station in Bratislava follows plan

7. Kde nasať atmosféru prvej Československej republiky? Britský cestovateľ prezrad il svoje tipy:Spectacular Slovakia #4: In the footsteps of Štefánik

8. Rozhodla som sa opustiť firemný svet a nasledovať svoj sen, hovorí o začiatkoch svojho blogu digitálna nomádka Silvia Púchovská: Blog: Slovak traveller discovered a new career path in Denmark

9. Firmy volajú po zamestnávaní cudzincov. Ako na ich výzvu odpovedá štát?Rules for hiring foreigners are simpler. For exceptions

10. Lovec šarlatánov hovorí ktorý hoax o zdraví nám škodí najviac.Charlatan hunter: People want immediate results, then they believe in pool chemistry “treatment”

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťouspravodajského webu sme.sk.