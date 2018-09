Prieskum Focusu: Preferencie Smeru začali mierne stúpať

Súčasná koalícia by už na väčšinovú vládu nemala dostatok kresiel.

28. sep 2018 o 11:42 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Preferencie strany Smer po niekoľkých mesiacoch stagnácie začali mierne stúpať. Ukázal to septembrový prieskum agentúry Focus.

Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra vyhral by ich Smer s 22,4 percentami hlasov. V auguste tejto strane Focus nameral 20,7 percenta.

Druhá v poradí je SaS s 13,5 percentami hlasov, ktorá si oproti augustu tiež polepšila - o 1,3 percentuálnych bodov.

Ďalšou v poradí je OĽaNO, ktorá má 10,3%, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko s presne desiatimi percentami a SNS s 9,2%.

Nasledujú SME RODINA – Boris Kollár (8,2), KDH (5,5), MOST-HÍD (5,1).

Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zasadnutie do parlamentu sú Progresívne Slovensko (4,4%), SMK – MKP (3,1%) a SPOLU – Občianska demokracia (3,1%). Ostatné strany nezískali ani dve percentá.

Prieskum FOCUS za september 2018 agentúrou Focus v období od 18.09.2018 do 25.09.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Koalíciu by nezostavili

V prepočte na kreslá v Národnej rade to znamená, že by Smer získal 40 kresiel, SaS 24, OĽANO-NOVA 18, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 18, SNS 16, Sme rodina – Boris Kollár 15, KDH 10, MOST-HÍD 9.

Smer, Most a SNS by tak súčasnú koalíciu už nezostavili, keďže spolu by mali len 65 kresiel.

Na väčšinu v parlamente by potrebovali ešte aspoň 11 kresiel.

Prieskum Focusu

Prieskum uskutočnila agentúra v dňoch 18. septembra – 25. septembra 2018 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Z oslovených ľudí 14,7 percenta by nešlo voliť a 13,2 percenta odpovedalo „neviem“.