Ak nenahlásia odmietačov očkovania, riskujú pokutu. Ak nahlásia, hrozí im žaloba

Pediatri čakajú už päť rokov na zákon, ktorý ich má dostať z patovej situácie.

3. okt 2018 o 17:40 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ak nenahlásia nezaočkované dieťa hygienikom, riskujú pokutu v desiatkach tisíc eur.

Ak však nahlásia rodičov, ktorí odmietli zaočkovať svoje dieťa, porušujú zákon o ochrane osobných údajov a riskujú žalobu.

V takejto patovej situácii sa už najmenej päť rokov nachádzajú detskí lekári, ktorí povinne očkujú malé deti v rámci očkovacieho kalendára.

Riešením by bola úprava zákona o ochrane osobných údajov. Pediatrom by umožňovala nahlásiť údaje o rodičoch a ich nezaočkovaných deťoch aj bez ich súhlasu so spracovaním informácií.

Novelu zákona malo do roku 2013 pripraviť ministerstvo zdravotníctva, no doteraz to neurobilo. Pediatrov dovtedy pri nahlasovaní údajov rodičov bez ich súhlasu chránilo záväzné stanovisko Úradu pre ochranu osobných údajov. V apríli 2013 však stratilo platnosť.

"Budeme iniciovať novelu zákona o verejnom zdravotníctve," sľubuje jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová. Kedy, nešpecifikovala.

Pediatrička hlási len iniciálky

"Opakovane sme sa na našich seminároch pýtali, ako to máme nahlasovať, a nikto nám to nevedel povedať," hovorí o hlásení nezaočkovaných detí hygienikom detská lekárka Miluša Džupinová z Prešova.

Nielen ona, ale aj ďalší oslovení odborníci sa zhodujú v názore, že žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov od rodičov, ktorí odmietli zaočkovať svoje dieťa, je veľmi ťažké. Rodičom totiž v takom prípade hrozí pokuta 331 eur.