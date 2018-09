Herec Mitaš: Gašpar nemá čo robiť na ministerstve, stratil morálny kredit

Marián Mitaš hovorí, prečo ide na pochod.

28. sep 2018 o 19:21 Peter Kapitán

Čo je cieľom piatkového pochodu Za slušné Slovensko?

„Dôležité je, aby sa ľudia aj naďalej stretávali a ukazovali, že sa budú politikom pozerať na prsty. Musia ukázať, že vražda Jána a Martiny nesmie zostať nevyšetrená a je potrebné, aby vrahovia aj objednávatelia vraždy boli postavení pred súd. Preto je tento pochod veľmi dôležitý, aj keď určite nepríde toľko ľudí ako pred pol rokom.“

Vláda sa zmenila, vo štvrtok zatkli podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Má to ešte zmysel?

„Samozrejme, pretože je tu istý počet ľudí, ktorí sú ochotní pýtať sa na to, ako vyšetrovanie pokračuje a aké kroky sa budú robiť ďalej. Viem, že to polícia nepovie. Je však dôležité, aby politici vedeli, že sú tu ľudia, ktorí sú ochotní všetko nechať, postaviť sa na námestie a pýtať sa. Verejný tlak jednoducho musí byť. Pre demokraciu je to jedna z kľúčových aktivít občanov, ktoré by mali pravidelne robiť, keď sa im niečo nepáči.“

Prečo ste sa vy osobne rozhodli vystúpiť na pochode?

„Ja som bol zatiaľ na všetkých pochodoch. Volali mi z Národného divadla, že večer hrajú predstavenie a nemá kto za nich rozprávať. Poprosili ma, či by som to nespravil ja, tak som povedal, že rád. Je to veľká zodpovednosť, ale aj česť, keďže nie som členom SND.“

Aj ste diskutovali o tom, čo budete hovoriť?

„Nie, to je čisto v mojej réžii.“

Boli ste aj na ostatných protestoch, posledný veľký bol v júni. Zmenilo sa odvtedy niečo?