Noc výskumníkov predstavila laserovú harfu i energiu z plazmy

Podujatie sa koná v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach.

28. sep 2018 o 20:24 TASR, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Noc výskumníkov prilákala stovky detí a učiteľov do Bratislavy už po dvanásty raz.

Tí si mohli v 84 stánkov nielen pozrieť, ale aj vyskúšať vedecké pokusy, vynálezy či hry, ktoré si pre nich prichystali slovenskí vedci v priestoroch

Starej tržnice, Slovenskom národnom múzeu, v Lab.cafe, vo V-Klube - Véčko, v Kunsthalle Bratislava, v Slovenskom cente dizajnu či v kníhkupectve na Poštovej.

Bratislava sa tak pridala k ďalším štyrom slovenským mestám a k 30 európskym metropolám, v ktorých sa tento rok koná Európska noc výskumníkov 2018. Téma tohto ročníka znela "Výskumníci v nás".

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Ján Turňa si myslí, že Slovensko má ľudí nadšených pre vedu a tiež ľudí talentovaných.

"Určite by potrebovali lepšie podmienky pre vedu. Mnohí sa snažíme, aby aspoň časť týchto výskumníkov lepšie podmienky naozaj mala. Veda však nie je len robota, ani sa tak k nej nedá pristupovať," uviedol. Veda je podľa Turňu aj veľká zábava.

"Aj toto podujatie vás má o tom presvedčiť. Do vedy sa nechodí pracovať ako na

nejaké nudné miesto, veda je životný štýl, je to niečo, čo váš život určite obohatí," vysvetlil.

O tom, že veda nie je žiadna nuda, presvedčili na najväčšom vedecko-populárnom podujatí v Európe aj viacerí vedci. Britský inžinier John Holt z University of Leicester porozprával prítomným o cestovaní do vesmíru, o úsilí NASA a Európskej výskumnej agentúry vo výskume a vývoji špeciálneho zariadenia, ktoré by si človek mohol na misiu na Mars vziať so sebou.

Izraelský futurológ Roey Tzezana vysvetlil, prečo náš dnešný svet, napriek katastrofickým predpovediam, nevyzerá ako zo sci-fi filmov.

Návštevníci si tiež mohli pozrieť nové plány slovenského dizajnéra Štefana Kleina na lietajúce auto AirCar, či zahrať si na laserovej harfe.

Tá má namiesto strún laserové lúče, no je hudobným nástrojom. Prítomných o tom presvedčila aj profesionálna harfistka

Mária Kmeťová.

Záujem detí o vedu sa snažili vzbudiť aj lingvisti, geológovia, archeológovia, biológovia, ale aj športovci, ktorí si pripravili viacero workshopov či interaktívnych prednášok, prispôsobených veku detí.

Slovenské top inovácie predstavil v Bratislave tím GA Drilling. Ten reprezentuje krajinu na prestížnych medzinárodných podujatiach ako EXPO 2015 v Miláne, Olympiáda 2016 v Riu, Predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016. Aktuálne je súčasťou oficiálnej prezentácie krajiny na slovenských ambasádach pod hlavičkou Ideas from Slovakia.

V Starej tržnici predviedol tím princíp technológie a výsledky svojej práce vo

vedeckom stánku s názvom Krotitelia plazmy. Slovenský vynález dokáže riadenou silou elektrickej plazmy horúcej až 5000 stupňov Celzia priniesť lacnejšiu a dostupnejšiu energiu pre všetkých.

"Máme špičkový vedecký tím a ponúkame možnosť byť súčasťou unikátneho projektu, ktorý zviditeľňuje Slovensko na svetovej mape technologických inovácií. Intenzívne spolupracujeme s univerzitami doma aj v zahraničí a získavame mladé talenty späť na Slovensko," uviedla HR manažérka GA Drilling Andrea Šalingová.

O tom, ako sa používa technológia vo vesmíre a ako sa dajú odoberať vzorky z Marsu, bude hovoriť vesmírny inžinier John Holt z Veľkej Británie.

Izraelský futurológ Roey Tzezana v rámci svojej prednášky osvetlí, či sa treba báť toho, že nás veda a vynálezy raz ovládnu a prečo náš dnešný svet zatiaľ nevyzerá ako zo sci-fi filmov.