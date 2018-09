V lokalite pod Húpačkami začali s výstavbou nového dreveného mosta

V porovnaní so starým mostom bude nový masívnejší a tiež o niečo vyšší.

28. sep 2018 o 23:50 TASR, Stanislava Ivánková

VYSOKÉ TATRY. Štátne lesy Tatranského národného parku sa prostredníctvom dodávateľskej firmy pustili do stavby nového dreveného mosta v lokalite zvanej pod Húpačkami v stredu 26. septembra.

"Pôvodný strhla júlová povodeň. V súčasnosti turistom smerujúcim do Malej Studenej doliny slúži provizórne premostenie," uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP.

Nový most bude zakotvený do terénu, takže by mal byť podľa lesníkov odolnejší voči škodám spôsobeným prípadnými povodňami.

Po júlových povodniach, ktoré na území najväčšieho slovenského národného parku poškodili viacero chodníkov, sa nedávno podarilo spriechodniť aj žlto značenú turistickú trasu z Tatranskej Lesnej k Vodopádom Studeného potoka.

Naďalej uzavretá ostáva Javorová dolina so Zadnými Meďodolmi, kde letná povodeň napáchala najväčšie škody.

"Návštevníkov tejto časti národného parku na túto skutočnosť priamo v teréne upozorňujú aj informačné tabule," uzatvorila Petránová.