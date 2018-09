Slovensko chce usporiadať konferenciu o boji proti antisemitizmu

Konferencia by sa mala uskutočniť začiatkom budúceho roka

29. sep 2018 o 8:53 SITA

BRATISLAVA. Slovensko chce usporiadať medzinárodnú konferenciu o boji proti antisemitizmu.

Konferencia by sa mala uskutočniť začiatkom budúceho roka. Zástupcov amerických židovských organizácií - American-Jewish Committee a B´nai B´rith International o tom v New Yorku informoval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.



„Partneri počas diskusie otvorili otázky transatlantických vzťahov, prehlbovania spolupráce so židovskou komunitou, zvyšovania povedomia o holokauste, aktuálneho vývoja na Blízkom východe, ako aj ľudsko-právnej agendy na pôde OSN. Špeciálnu pozornosť venovali boju proti antisemitizmu a extrémizmu a to aj v kontexte budúcoročného predsedníctva SR v OBSE, nakoľko tejto téme chce venovať Slovensko zvýšenú pozornosť. Lajčák informoval prítomných o zámere zorganizovať medzinárodnú konferenciu o boji proti antisemitizmu začiatkom budúceho roka v Bratislave,“ informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.