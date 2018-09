Dobré ráno: Obvinení zrejme zabudli na počítače, prezradili ich

Čo sa udialo za posledné dni.

30. sep 2018 o 23:10 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/507523218&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Ešte v polovici minulého týždňa sme mohli hovoriť – a, často sme aj hovorili – že pol roka po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nenastal žiaden posun.

Nepohlo sa vyšetrovanie a zdá sa, že aj politici sa otriasli a Slovensko sa vrátilo do starých koľají. Zdá sa, že aspoň prvá polovica toho vyhlásenia nemusí byť pravda. A aj keď obvinení vinu odmietajú, polícia a vyšetrovatelia veria, že chytila vrahov.

Čo sa za tie štyri dni stalo, aký bude vývoj v nasledujúcich dňoch a či sa dozvieme viac o motíve vraždy novinára a jeho snúbenice?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva Matúšom Burčíkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Slovensko by mohlo prijať sýrske siroty. Cez víkend to v Sobotných dialógoch pripustil premiér Peter Pellegrini. Krajina by mohla poskytnúť útočisko deťom, ktoré sú momentálne v Grécku.

Premiér tiež komentoval odstúpenie šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho. Podľa neho urobil dobre, teraz môže Finančná správa vysvetliť kauzu colných podvodov, za ktoré možno bude musieť Slovensko vrátiť 300 miliónov eur.

Zemetrasenia a cunami na indonézskom Sulawesi si vyžiadali najmenej osemsto obetí. Ostrov zasiahlo v piatok zemetrasenie a následne prílivové vlny, ktoré niektoré miesta zrovnali so zemou. Do niektorých oblastí bol cez víkend stále problém sa dostať.

Americká automobilka Tesla musí zaplatiť pokutu 40 miliónov dolárov a nielen to, Elon Musk odíde z funkcie šéfa predstavenstva. Dôvodom sú jeho vyhlásenia na sociálnej sieti Twitter, ktoré mali podľa amerických úradov manipulovať s trhom s cennými papiermi.

Tento týždeň patri Nobelovkám. Od dnes, teda pondelka totiž začnú vyhlasovať tohtoročných laureátov Nobelových cien, najskôr za medicínu, v utorok za fyzik a v stredu za chémiu. Favoritmi prírodovedných ocenení sú molekulárna biológia, kryštalografia aj problém tmavej hmoty.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.