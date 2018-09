Politici by nemali zo seba robiť vyšetrovateľov, zhodli sa Bugár s Kollárom

Bugár Ficovi povedal, aby na spoločných tlačovkách nehovoril o konšpiráciách a Sorosovi.

30. sep 2018 o 15:23 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu a predseda strany Most-Híd Béla Bugár v diskusnej relácií RTVS O 5 minút 12 vyzval politikov, aby vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nekomentovali a nehrali sa na prokurátorov a sudcov.

Prvý krok

Zároveň dnes v RTVS poďakoval policajtom za odvedenú prácu v prípade vyšetrovania vraždy. Súhlasil s ním aj poslanec za hnutie Sme rodina Boris Kollár.

„Vadí mi, keď politici robia vyšetrovateľov. My, ani ostatní politici, nemáme detailné informácie o vyšetrovaní. Zatiaľ ani ja nemôžem povedať, že polícia chytila skutočných vrahov, pretože to nemôžem vedieť,“ povedal Kollár.

„Ak budú (pozn. red.: politici a médiá) vysielať signál, že dobre, chytili teraz ôsmich, ale stále to ešte nie je o objednávateľovi, je to negatívna informácia. A pritom všetci vieme, že je to prvý krok,“ priblížil Bugár, ktorý nechce, aby bol vzťah vlády k médiám taký, ako je v Poľsku alebo Maďarsku.

Zároveň Bugár zdôraznil, že Robertovi Ficovi povedal, aby na spoločných tlačových besedách nehovoril o konšpiráciách a o Georgovi Sorosovi.

„Povedal som pánu predsedovi, že keď som s ním na tlačovke, neželám si, aby spomínal Sorosa, alebo Sorosove deti, lebo sa otočím a odídem,“ povedal Bugár.



Podľa Bugár pre Most-Híd by po vražde bolo možno lepšie vystúpiť z vládnej koalície, ale nebolo by to dobré pre štát. „Bol by tu chaos,“ povedal.

Podľa Kollára však táto vládna koalícia vydrží celé štyri roky a má legitimitu. Rovnakú legitimitu majú aj ďalšie politické strany.

Vláda, ktorej predsedom je Peter Pellegrini podľa Bugára je iná v komunikácií.

„Peter Pellegrini komunikuje inak, ako to robil Robert Fico, polícia má nového policajného prezidenta, ktorý má určité výsledky. Áno, sú určité pokroky,“ povedal. Podľa neho opatrenia ako obedy zadarmo, platy pre zdravotníckych pracovníkov, sú potrebné a uvedomuje si ich potrebu.

„Netreba zabudnúť na skupiny, ktoré vykonávajú prospešnú činnosť. Ja by som sociálne balíčky nezahodil, ale musia pomôcť,“ uviedol.

Podľa Kollára táto vláda vznikla, aby urobila stop extrémizmu. „Teraz my extrémizmus vnímame ako, že sa tu extrémne kradne, klame, podvádza, utajuje. Toto je problém, kde pramení nedôvera v štátne inštitúcie,“ uviedol Kollár.



Na margo nového spôsobu voľby policajného prezidenta Kollár uviedol, že nesúhlasí s navrhovanou zmenou voľby policajného prezidenta. Podľa neho ho má menovať minister vnútra.

„Nech je verejné vypočutie, aby si ho vypočula aj odborná verejnosť, ale policajného prezidenta si má vymenovať výlučne minister vnútra. Stačí, aby tam bol slušný minister,” povedal. Béla Bugár si myslí, že policajný prezident by mal byť nezávislý od ministra vnútra a mal by dostať väčšie právomoci. Podľa nového návrhu ho bude vyberať nadpolovičná väčšina branno-bezpečnostného výboru. „Aby nemal väzby, treba to zabezpečiť. Musí byť zhoda výberovej komisie, parlamentného výboru a ministra,“ povedal.

Debatovali aj o prezidentských kandidátoch

Bugár sa vyjadril aj k prezidentským kandidátom. Podľa neho každá koaličná strana bude mať svojho kandidáta. „Každá vládna strana bude mať svojho kandidáta, to si nemôžu dovoliť, že nie,“ uviedol Bugár.

Podľa Kollára každá strana musí byť tak silná, že vie postaviť kandidáta na prezidenta.

„Strana, ktorá nie je schopná vygenerovať slušného kandidáta, nemá právo fungovať v tomto politickom priestore, lebo je neschopná. Nemôžeme robiť do nemoty nezmyslené spájanie. Každá strana má svoj program a musí vedieť postaviť svojho kandidáta,“ povedal Kollár.

Bugár dodal, že „budúci prezident bude musieť byť nadstranícky, musí mať skúsenosti ako chúlostivé situácie riešiť.“