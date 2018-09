Lubyová uvažuje nad zmenou systému financovania škôl

Financovanie viazané na počet žiakov spôsobuje podľa ministerky, že školy nerobia výberové konania, ale nábory.

30. sep 2018 o 21:20 TASR

BRATISLAVA. Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) zvažuje zmenu systému financovania škôl. Hovorila o tom v diskusii RTVS O päť minút 12.

Pripomenula, že v súčasnosti je financovanie viazané na počet žiakov, čo spôsobuje, že školy nerobia výberové konania, ale nábory. Vhodnejšie by sa jej zdalo viazať financovanie na počet tried.

Financovanie škôl

"Máme príliš veľkú kapitáciu, tzv. normatívy sú príliš viazané na počty žiakov. Medzi školami je tak súťaž o žiaka a na školách sa namiesto výberu robí nábor. To je podľa nášho názoru škodlivé a treba dosiahnuť, aby sa ten normatív odpútal od čistého počtu žiakov a previedol sa na ďalší parameter. Je idea, aby sa to neviazalo iba na počet žiakov, ale na počet tried," povedala Lubyová.

Ide však podľa nej o obrovskú zmenu, ktorá sa nedá urobiť zo dňa na deň. Ministerka je ale presvedčená, že je nutné sa odpútať od čistej kapitácie.

Súčasné nastavenie považuje za problematické aj nezaradený poslanec Martin Poliačik, pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku.

Súhlasí, že zmena financovania je potrebná. Zdôrazňuje potrebu racionalizácie siete škôl.

"V tejto chvíli nevidím problém v platbe na žiaka. Myslím si, že platba malých, príliš nákladných škôl - to je reálny problém. Teda, že tu neprebehla racionalizácia siete škôl," povedal v diskusii RTVS O päť minút 12.

Šťastnejšie deti v školách

Poliačik poukázal aj na to, že deti na základných školách nemajú podľa štatistík radosť z učenia.

"Racionalizácia siete škôl šetrí finančné prostriedky, ale môže negatívne ovplyvniť kvalitu života rodičov a detí v menších obciach, preto že tam budú mať zatvorenú školu," reagovala ministerka s tým, že mnohé deti by v prípade zrušenia škôl v ich obci museli chodiť do iných miest.

"Ak chceme, aby boli deti šťastnejšie, tak im nebudeme zatvárať školy v ich obci," doplnila Lubyová.

Poliačik poukázal na to, že v málotriedkach je takmer 40 percent hodín odučených neodborne nekvalifikovanými učiteľmi.

"Rozumiem tomu, že škola v dedinách je súčasťou kultúrneho života. Všetci by sme to mali ľahšie, keby aj táto vládna garnitúra netlačila iba na spájanie škôl, ale na municipalizáciu ako takú," povedal.

"To vy tlačíte na spájanie, nie my," reagovala Lubyová, ktorá sa zastala málotriedok. "Deti z nich dosahujú v testovaniach rovnako kvalitné výsledky ako deti z plnoorganizovaných škôl. Takže nie je to také zlé," doplnila.

Odmeňovanie učiteľov

Diskutujúci sa dotkli sa aj otázky odmeňovania učiteľov. Ministerka potvrdila, že sa ďalej rokuje.

"Učiteľom by mali byť plošne zvýšené platy a neviazať to na získavanie kreditov," myslí si Poliačik. Rovnako je za naviazanie vzdelávania na zvyšovanie kvality výučby v triedach. Skritizoval kreditový systém.

"Kreditový systém sa reformuje, nie je pravda, že kredity budú zrušené," reagovala Lubyová, podľa ktorej zmena zákona systém vylepší. Celoplošné navýšenie platov by podľa jej slov mohlo byť demotivačné.

Lubyová kritiku pri SAV odmieta

Poliačik kritizoval ministerstvo školstva aj pre situáciu v Slovenskej akadémii vied (SAV). Lubyová jeho výhrady odmietla, zopakovala, že ministerstvo konalo podľa zákona.

Opäť sa odvolala na rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktoré podľa jej slov potvrdzuje správnosť konania jej rezortu.

Ministerka uviedla, že SAV podľa rozhodnutia nedodržala zákonom stanovené postupy a termíny.

Poliačik oponoval, poukazuje na vyjadrenie generálnej prokuratúry o prieťahoch zo strany ministerstva.

"Ministerstvo neriadi SAV, ani za ňu nezodpovedá. SAV má svoj vlastný zákon, vlastné kompetencie," doplnila Lubyová, podľa ktorej by si mali v SAV vyvodiť zodpovednosť.