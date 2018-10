Za smrteľný útok nožom súdia Inda, rozsudok padne v pondelok

Obhajoba poukázala na nutnú obranu a rasizmus, prokurátor žiada aspoň 15 rokov.

3. okt 2018 o 12:07 (aktualizované 3. okt 2018 o 12:17) TASR

BRATISLAVA. Proces na Okresnom súde Bratislava I sa v stredu v prípade Inda Nishita T. obžalovaného z vraždy a ublíženia na zdraví blíži ku koncu.

Predseda trojčlenného senátu odročil v stredu po prednese záverečných rečí hlavné pojednávanie na pondelok 8. októbra.

Vtedy v kauze, ktorá sa odohrala takmer presne pred rokom, vyhlásia rozsudok.

Obžalovaného na proces v stredu eskortovali z väzby. Predseda trojčlenného senátu OS Bratislava I vyhlásil, že dokazovanie v prípade je ukončené. Následne sa pristúpilo k čítaniu záverečných rečí.

"Žalované skutky sú trestnými činmi," povedal okrem iného dozorujúci prokurátor.

Do mesta s nožmi a boxermi

Obžalovaný pravidelne chodil do mesta vyzbrojený dvoma nožmi a boxermi. Prokurátor požiadal o uloženie trestu v prípade odsúdenia na spodnej hranici, ktorá je od 15 do 25 rokov so stredným stupňom stráženia.

V prípade vyššieho trestu ho navrhol zaradiť do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.

"Označovanie môjho brata za rasistu a xenofóba je účelové a nepravdivé," povedal starší brat zavraždeného.

Uviedol, že "čo je to za človeka, ktorý chodí pravidelne popíjať do mesta vyzbrojený stále nožmi a boxerom". Myslel tým, prirodzene, obžalovaného. Záverečný návrh brata zavraždeného bol značne dlhý.

Obhajoba poukázala na nutnú obranu a rasizmus

"Išlo o nutnú obranu najskôr voči trom a potom dvom osobám. Išlo o agresívnych útočníkov, ktorí v noci napadli Nishita T," uviedol okrem iného obhajca obžalovaného.

Navrhol svojho klienta oslobodiť spod obžaloby. Podľa jeho názoru išlo o primeranú obranu.

"Som smutný z toho tragického večera. Nebol som útočníkom, bol som to ja, ktorý bol napadnutý troma agresívnymi útočníkmi," uviedol vo svojom záverečnom návrhu Nishit T.

Zdôraznil, že na neho poškodení vykrikovali rasistické heslá. Po úderoch sa začal brániť. "Ja som obeťou rasovo motivovaného útoku," povedal ďalej.

Naposledy sa vo veci pojednávalo v auguste. V prípade sa pojednávalo aj v júni, a to výsluchom štyroch svedkov.

Slovná potýčka pre taxík vyústila do útoku

Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci vlani na jeseň v centre Bratislavy v blízkosti veľvyslanectva SRN.

Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi Branislavovi B., ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Ďalšiemu poškodenému vtedy spôsobil rezné poranenia.

Pred senátom okresného súdu svedčili traja mladí ľudia, ktorí boli v blízkosti incidentu.

Vypovedal i zamestnanec jedného z bratislavských podnikov, ktorému sa mal obžalovaný priznať, že vytiahol nôž po tom, ako ho napadli neznámi muži, ktorí slovne narážali na jeho cudzí pôvod.

Nishit T. vtedy tvrdil, že je nevinný a konal v sebaobrane. Incidentu predchádzal verbálny konflikt, o čom svedčia aj kamerové záznamy.

V minulosti mal byť údajne verbálne napádaný pre svoj pôvod z cudziny. Útoky však na polícii neohlásil.