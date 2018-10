SaS kritizovala Gála, nečinnosťou podporuje štrajk na súdoch

Podľa opozičnej strany má minister namiesto podpory ostrého štrajku hľadať riešenie situácie.

3. okt 2018 o 13:32 SITA

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nie je podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) vhodným človek na post ministra, pretože namiesto hľadania riešenia podporuje ostrý štrajk vlastných zamestnancov.

Predstavitelia SaS to uviedli v oficiálnom stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Gál sa správa ako odborár

Predstavitelia SaS tiež uviedli, že minister Gál si zrejme pomýlil svoju funkciu s postom odborového šéfa, tiež sa pýtajú, ako by vyzerala situácia, ak by rovnaký prístup zvolili na rezorte školstva či zdravotníctva.

Justiční zamestnanci vyhlásili v októbri ostrú štrajkovú pohotovosť. V prípade, že im nebudú navýšené mzdy o 30 percent hrozia ostrým štrajkom.

Štrajková pohotovosť sa dotýka približne štyritisíc zamestnancov, ako napríklad vyšších súdnych úradníkov, zapisovateľov či pracovníkov podateľní.

Minister Gál v utorok prostredníctvom svojho stanoviska potvrdil, že vlastných zamestnancov podporuje, ale posledné slovo bude mať v otázke zvyšovania platov Ministerstvo financií SR. Podľa opozičnej strany SaS je takýto postoj šéfa rezortu spravodlivosti absurdný.

Prečítajte si tiež: Gál bude rokovať o ústavných sudcoch s koalíciou aj opozíciou

"Nominant strany Most-Híd Gábor Gál si pomýlil úlohu ministra s odborárskym predákom. Preto mu treba dôrazne pripomenúť, že minister je na to, aby riešil problémy vo svojom rezorte a nie alibisticky vyhrocoval radikálne postoje nespokojných zamestnancov, poškodzoval tým celú spoločnosť a vytváral nebezpečný precedens,“ povedal poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).

"Minister Gál vytvára vedeniu súdnictva ďalší priestor na výhovorky tak, aby mohli zostať pomery na súdoch nezmenené," doplnil.

Ak Gál podpruje štrajk, nemôže byť minister

Podľa Eugena Jurzycu (SaS) je povinnosťou ministra spravodlivosti hľadať riešenie a nie podporovať ostrý štrajk vlastných zamestnancov.

"Pýtame sa, ako by štát fungoval, keby ostré štrajky podporovali aj ministri zdravotníctva či školstva? Okrem súdenia sa prestane aj učiť a liečiť, lebo vláda kapitulovala nad svojimi povinnosťami? Ak Gál podporuje ostrý štrajk justičných zamestnancov ako minister spravodlivosti, potom sa na túto funkciu nehodí," uviedol Jurzyca.

"Vedenie rezortu spravodlivosti si uvedomuje kritickú platovú situáciu našich justičných zamestnancov a podporuje ich požiadavky na zvýšenie platového ohodnotenia. V rámci zákona o štátnej justičnej službe sa im snažím vybojovať požadované zvýšenie platu, musím však skonštatovať, že finálne slovo bude mať rezort financií," uviedol ešte v utorok Gál.

"Rád by som mal v rukách 'čarovnú paličku', ktorou by som vyčaroval do nášho rozpočtu 25 miliónov eur, aby sme vedeli splniť 30-percentné zvýšenie platov," dodal Gál.

Justiční zamestnanci žiadali minimálne zvýšenie o 30 percent. Gál už dávnejšie avizoval, že v rámci zákona o štátnej službe budú paušálne mzdy navýšené, nie však o požadované percentá.

"Aktuálne sa nám podarilo navýšiť rozpočet aspoň pre odmeny vyplatené vo väčšom rozsahu ako doteraz. Naši zamestnanci si to jednoznačne zaslúžia, pretože rozhodujú síce sudcovia, ale práve zamestnanci, ako sú zapisovatelia, súdni tajomníci či vyšší súdni úradníci odvádzajú pre sudcov tú dôležitú mravenčiu prácu, bez ktorej by naše súdy nevedeli fungovať," povedal Gábor Gál.

"Ak dôjde k štrajku, budú odložené pojednávania, teda súdne konania sa predĺžia, ale vidím zmysel v tomto boji a držím palce našim zamestnancom," doplnil minister.

Posledné slovo bude mať zrejme Ministerstvo financií SR, ktoré nechcelo výdavky pre jednotlivé rezorty konkretizovať. Tie budú predstavené na rokovaní vlády SR 10. októbra v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019.