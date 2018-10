Počet samovrážd detí a mladistvých narastá, chýba linka dôvery

V roku 2017 spáchali samovraždu tri deti do 14 rokov a 14 mladistvých od 15 do 19 rokov.

3. okt 2018 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Počet samovrážd a samovražedných pokusov detí a mladistvých rastie.

Uviedol to v stredu generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš na tlačovej besede NCZI a Ligy za duševné zdravie.

Vlani spáchalo samovraždu 506 osôb

V roku 2017 spáchali samovraždu tri deti do 14 rokov, pričom išlo o dievčatá, a 14 mladistvých od 15 do 19 rokov, z nich trinásti chlapci.

Vlani na Slovensku spáchalo samovraždu 506 osôb a najviac samovražedných pokusov bolo vo vekovej skupine 20- až 29-ročných. Z celkového počtu samovrážd v roku 2013 tvorili samovraždy vo vekovej skupine do 19 rokov 2,3 percenta a pokusy o samovraždu 8 percent, v roku 2017 to boli už 3,4 percenta a 15,3 percenta.



U detí a mladistvých do 19 rokov boli hlavnými motívmi samovražedných pokusov konflikty a rodinné problémy, no spôsobili ich aj ťažkosti v škole. Psychiatrickú diagnózu pri pokuse o samovraždu odborníci zistili asi v 76 percentách prípadoch všetkých samovražedných pokusov.

Pomôže aj včasná diagnostika

Psychické choroby, ktoré sa začnú v mladosti, často pokračujú aj v dospelosti.

Podľa primára detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Jána Šubu nepriaznivé životné udalosti, nízke sebavedomie, intoxikácia drogami a zneužívanie môžu negatívne ovplyvniť duševné zdravie.

Podstatné je skoré rozpoznanie zmien rodinou alebo kýmkoľvek z okolia, a tiež dostatočne dlhá liečba. Včasná diagnostika výrazne zvyšuje šance kvalitného zapojenia sa do života, uviedol. Zatiaľ sú však podľa neho neúspešní.

Zbierka na obnovenie linky dôvery

Liga za duševné zdravie predstavila na tlačovej besede začiatok zbierky Deň nezábudiek 2018.

Súčasťou zbierky je aj projekt Vyliečme nezáujem, ktorým chcú zvýšiť informovanosť ľudí o tejto téme. Zbierka bude do 7. októbra a zúčastní sa na nej asi 2 000 dobrovoľníkov.

Jej cieľom je okrem osvety obnovenie činnosti linky dôvery. Ak sa lige nepodarí vyzbierať dostatok prostriedkov na jej prevádzkovanie, peniaze použijú na osvetové činnosti, napríklad na stredných školách.

"Linka existovala tri roky a svoju činnosť skončila pred dvanástimi rokmi," uviedol riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR Martin Knut.

Linka dôvery pomáhala

Odvtedy sa ju snažia sprevádzkovať tak, aby fungovala 24 hodín denne. Podľa neho sa najakútnejšie situácie vyskytujú hlavne v noci.

Knut vysvetlil, že zaznamenali korelácie medzi množstvom samovrážd, keď linka fungovala a nefungovala.

V prvom prípade bol počet dokonaných samovrážd skoro o 10 percent nižší a zaznamenali 8 500 akútnych telefonátov, v ktorých sa volajúci zbavil svojho napätia alebo ho nasmerovali na stretnutie s odborníkom.