Šimkovičová a Marček chcú zmeny v konaní o návrate maloletého do cudziny

Predložili novelu Civilného sporového poriadku na októbrovú schôdzu.

3. okt 2018 o 13:59 SITA

BRATISLAVA. Dvojica nezaradených poslancov Martina Šimkovičová a Peter Marček chcú zákonom umožniť podanie žaloby na obnovu konania proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.

Do parlamentu preto predložili novelu Civilného sporového poriadku. NR SR sa ním bude zaoberať na októbrovej schôdzi.

„Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením,“ argumentujú predkladatelia, ktorí upozorňujú, že žaloba na obnovu konania ako mimoriadny opravný prostriedok nie je viazaná na žiadnu konkrétnu formu súdneho rozhodnutia, možno ňou napadnúť tak uznesenie, ako aj rozsudok a platobný rozkaz.

Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok je inštitút, ktorého úlohou je odstrániť nedostatky v zistení skutkového stavu veci.

Cieľom novely je teda podľa predkladateľov upraviť režim podania žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.

„V prípade, že by parlament nepovolil žalobu na obnovu konania v návratových konaniach postupoval by v priamom rozpore so spravodlivým súdnym konaním a vážne by zasiahol do práv účastníkov konania a najmä do práv maloletého dieťaťa, pretože ani sám súd nemôže vopred predpokladať situáciu, ktorá nastane po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, nehovoriac o možných nedostatkoch priebehu konania vo veci samej,“ dodáva dvojica nezaradených poslancov.