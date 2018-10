Boris Kollár: Počul som o viacerých politikoch, s ktorými bola Zsuzsová v kontakte

Na dieťa jej prispel niekoľkými stovkami eur.

3. okt 2018 o 20:42 Lucia Krbatová

Denníku SME ste v pondelok tvrdili, že obvinenú Alenu Zsuzsovú nepoznáte a vôbec ste nevedeli, že táto žena existuje. V utorok večer ste pre televíziu Markíza priznali, že ju poznáte aj ste sa s ňou asi trikrát osobne stretli. Ako vysvetlíte tento rozpor?

„Tak, že meno Alena Zsuzsová mi nič nehovorilo a nikdy v živote som ho nepočul. Preto mi vôbec nenapadlo, že to môže byť rovnaká osoba ako Aja, s ktorou som bol v kontakte pred desiatimi rokmi.“

Ako ste ju teda nakoniec stotožnili s Alenou Zsuzsovou?

„Cez niektorých novinárov. Niečo som pre nich zisťoval a vtedy padlo prvýkrát meno Ajka a napadlo mi, že to môže byť ona. Našiel som v telefóne starú komunikáciu. Potom sme pátrali, či by to mohla byť tá istá osoba cez telefónne číslo, ktoré vtedy platilo. Z televízie Markíza zisťovali od ľudí, ktorí ju kedysi poznali, či číslo bolo jej.“

Nespoznali ste ju ani na základe jej fotiek spred pár dní?