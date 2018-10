Kaščáková zo SaS kritizovala tvorbu filmu Generál, tvorca jej vyčítal zaujatosť

Výbor NR SR pre kultúru a médiá rokoval o štátnymi peniazmi dotovanom filme o Štefánikovi.

4. okt 2018 o 16:34 SITA

BRATISLAVA. Súčasná legislatíva umožňuje Audiovizuálnemu fondu používať dotácie neefektívne, ukážkovým príkladom je celovečerný film Generál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Uviedla to na Výbore NR SR pre kultúru a médiá poslankyňa NR SR strany Sloboda a Solidarita (SaS) Renáta Kaščáková.

„Mesiace sa snažím objasniť kauzu financovania veľkofilmu Generál, preto som rada, že na výbore sa konečne stretli tí, ktorí sa na seba doteraz iba vyhovárali. Menovite riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák, producent filmu Milan Stráňava a vedúci odboru Sekcie médií, audiovízie a autorského práva na ministerstve kultúry Anton Škreko,“ uviedla Kaščáková.

Neprehľadný systém prideľovania dotácie

Podľa opozičnej poslankyne je súčasne nastavený systém deravý, o čom svedčia práve problémy, ktoré sa vyskytli pri filme Generál.

Exminister kultúry a člen výboru Marek Maďarič (Smer-SD) zdôraznil, že výroba filmu je živý proces, ktorý sa môže postupne meniť, nemusí to podľa neho znamenať neefektívnosť využívania finančných prostriedkov.

Stráňava vo štvrtok na výbore vyslovil, že žiada o čas na dokončenie filmu.

„Ide o 2,6 milióna eur bez DPH. Kto ste, pán Stráňava, že máte tieto privilégiá, že vám stále posúvajú termíny a tolerujú, že neplníte zmluvu?“ pýtala sa Kaščáková.

Podľa Maďariča sa však výroba filmu nedeje podľa nejakých tabuliek a tak zmeny nie sú neobvyklé.

„Tvorba filmu je veľké dobrodružstvo, tieto veci treba vnímať vo vývoji. Je bežné, že sa menia režiséri aj scenár,“ uviedol.

„Fond by mal vždy pomáhať a byť ústretový, pokiaľ je to v medziach zákona. To, že sa zaplatí scenár na začiatku a potom sa mení, neznamená, že tie peniaze boli vynaložené neefektívne. Tvorba filmu je proces. Výroba filmu nie je výroba topánok,“ vyhlásil Maďarič.

Tvorca vytkol kritičke zaujatosť

Riaditeľ AVF Martin Šmatlák si myslí, že poslankyňa k projektu Generál nepristupuje nezaujato. „Nehľadá pravdu, ale vyslovuje súdy,“ poznamenal.

Stráňava vyjadril názor, že Kaščáková sa nechala do istej miery ovplyvniť pri projekte od ľudí, ktorí si o Generálovi nemôžu myslieť nič dobré.

"Pani Kaščáková, do istej miery ste sa nechali ovplyvniť ľuďmi, ktorí si nemôžu myslieť o projekte nič dobré, ktorí odišli od projektu, nedohodli sa so mnou. Bola to nedohoda, ktorá ohrozovala realizáciu projektu," povedal.

Požiadal ju, aby mal pokoj na riadne dokončenie filmu. Na to podľa jeho slov potrebuje pol roka.

Rezník nastavil striktné pravidlá

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník vo štvrtok priblížil, že RTVS uzavrela so spoločnosťou JMB Film & TV Production Bratislava dodatok zmluvy o koprodukčnej spolupráci. Ten sprísnil podmienky čerpania koprodukčného vkladu RTVS.

„Podmienky, ktoré produkčná firma má, sú mimoriadne striktné. Od marca tohto roku RTVS nijakým spôsobom nefinancovala tento projekt. Vyhodnotíme ho k 31. októbru a na základe toho sa rozhodneme, čo a ako ďalej. Od podpísania dodatku, keď sa rozbehli práce, producent dodržiava všetky povinnosti, ktoré má v zmluve,“ uviedol Rezník.

Celovečerný film má byť dielom o osude generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov Československej republiky Milana Rastislava Štefánika. SaS spochybňuje čerpanie štátnych dotácií prostredníctvom dotácií AVF i prostriedkov pre RTVS pre tento filmový projekt.

Preto SaS podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia na subvenčný podvod. Producent diela Milan Stráňava ako aj zástupcovia AVF a RTVS podozrenia rázne odmietli.