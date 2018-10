Kočnera môže výpoveď Andruskóa zraziť, ale stále môže aj vyviaznuť

Z podnikateľa z mafiánskych zoznamov sa stal hlavný podozrivý z vraždy, scenárov vývoja je viac.

4. okt 2018 o 18:48 Peter Kováč

BRATISLAVA. Roky nedotknuteľnosti podnikateľa Mariana Kočnera sa môžu najnovším posunom v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pominúť.

Podnikateľ z mafiánskych zoznamov polície sa po svedectve Zoltána Andruskóa stal hlavným podozrivým z vraždy. Neznamená to však, že ho polícia obviní z objednávky vraždy alebo že ho niekedy za vraždu odsúdia.

Scenárov je v tomto prípade viac.

1. Isté obvinenie Kočnera

Od minulotýždňového zatknutia štvoricu podozrivých z podielu na úkladnej vražde už niekoľkokrát vypočúvali. Po ich obvinení sa výsluchy začali znova, všetci zostávajú vo väzbe.

Môžu začať aj taktizovať. Pri ich výpovediach môžu byť ich advokáti, môžu odmietnuť vypovedať, ale napríklad aj začať spolupracovať s políciou.

Zatiaľ to spravil len Zoltán Andruskó, ktorý podľa polície objednávku vraždy sprostredkoval. Vyšetrovateľom podľa Denníka N povedal, že vraždu si objednal Kočner, a on sa to dozvedel od Aleny Zsuzsovej. Vyšetrovatelia ju zatiaľ označujú za objednávateľku vraždy.

Dôležité budú výpovede zvyšných ľudí. Polícia sa zrejme zameria najmä na ďalších troch obvinených – samotnú Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, ktorý podľa nej strieľal, a tiež jeho vodiča Miroslava Marčeka.

Kočnerovu účasť môžu potvrdiť, motiváciou by pre nich mohla byť najmä vidina nižších trestov.

Zsuzsovej dnes hrozí až doživotie.

Ich výpovede by vyšetrovatelia mohli oprieť o ďalšie dôkazy, ktoré by Kočnerovu rolu v prípade potvrdzovali.

Keby nazbierali dosť dôkazov proti Kočnerovi, mohli by ho obviniť. Zatiaľ je vo väzbe pre iný prípad, a to pre podozrenie, že falšoval zmenky televízie Markíza.

Obvinenie môže polícia pripravovať ešte niekoľko týždňov či mesiacov, podobne ako v prípade bývalého riaditeľa Markízy Pavla Ruska.

Pre podozrenie, že si v roku 1997 objednal vraždu obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej, zatkla polícia Ruska koncom októbra, bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák ho udal ešte na jar minulého roka. Odvtedy polícia zhromažďovala dôkazy, potom Ruska v priebehu pár dní zadržala aj obvinila.

2. Menej isté obvinenie Kočnera