Deti presviedčajú rodičov, aby prestali fajčiť

10. okt 2018 o 16:54 Zuzana Schaleková, Nadácia Pontis

Neziskovka Život bez závislostí pomáha prerušovať cyklus závislostí v rodine.

„Pomoc sa často dostane závislému rodičovi a prípadne aj jeho partnerovi, no deti väčšinou zostávajú nepovšimnuté,“ hovorí Jozef Brenkus, spoluzakladateľ organizácie Život bez závislostí so sídlom v Poprade, ktorá sa snaží, aby mali mladí ľudia väčšiu šancu na život bez závislosti, a to aj keď pochádzajú z nepriaznivých rodinných pomerov.

Život bez závislostí sa zameriava na prevenciu medzi deťmi z funkčných aj dysfunkčných rodín. „V duchu výroku „gram prevencie je účinnejší ako kilogram represie“ kladieme dôraz najmä na prevenciu,“ vysvetľuje J. Brenkus.

Kĺúčovým je podľa nich obdobie puberty a adolescencie, kedy si človek hľadá a vytvára vlastnú identitu, bojuje s neistotou a pochybnosťami o samom sebe a o svojej pozícii v spoločnosti. „Preto je v prípade mladých ľudí nevyhnutné hovoriť o duševnom zdraví, a to najmä s nimi samotnými,“ hovorí Brenkus.

V rámci prevencie organizuje Brenkus so spolupracovníkmi tábory pre deti či multimediálne protidrogové predstavenie, ktorého sa tento a minulý rok zúčastnilo až 4 000 študentov základných a stredných škôl. Každoročne tiež pracovníci a dobrovoľníci pracujú s deťmi na prvom stupni základných škôl.

Podľa Brenkusa sú tieto deti už dostatočne vnímavé a chápu čo je prospešné pre život. Zároveň ešte nie sú vtiahnuté do problémov puberty a adolescencie.

„Je to cyklické vzdelávanie, tri roky pracujeme s tými istými žiakmi. Na našich stretnutiach sa rozprávame o hodnote každého človeka, o tom, že rozdiely medzi ľuďmi nie sú dôvodom na nepriateľstvo či výsmech, skôr na naše obohatenie, o tolerancii, skutočných priateľstvách, problémoch vo vzťahoch, rôznych ohrozeniach, závislostiach, moderných technológiách, nutnosti mať zdravé vzťahy a podobne,“ vysvetľuje J. Brenkus.

Vďaka ich práci deti vedia, že žiadna dokonalá a bezproblémová rodina neexistuje, a to im pomáha vysporiadať sa s ich vlastnými problémami. Pochopia aj to, že ak má rodič problém s alkoholom či inými drogami, nikdy nie sú na príčine ony, hoci je časté, že ich z toho rodičia obviňujú, aby si nemuseli priznať vlastné zlyhanie. Nezriedka tiež dieťa s radosťou oznámi, že sa mu podarilo presvedčiť rodiča, aby napríklad prestal fajčiť.

Ďalšou kľúčovou aktivitou organizácie sú mimoškolské kluby v rómskych osadách na východe Slovenska, konkrétne v Žehre, Bystranoch a Soli. Rozbehli ich pred dvoma rokmi, ako odpoveď na nárast práce aj počtu ľudí, ktorí pomoc potrebovali. Zámerom bolo, aby ľudia mali priestor aj na individuálne rozhovory a poradenstvo pre dlhodobé zvládanie životných situácií.

„Pred ôsmimi rokmi sme napríklad našli v liečebni mladého muža, ktorý sa rozhodol nevrátiť do rodného mesta, ale chcel zostať pri nás, aby bol blízko pomoci. Presťahoval sa do Popradu, urobil si maturitu a dnes študuje sociálnu prácu, pretože chce odovzdávať ďalej to, čo získal. Zároveň pracoval v komunitnom centre Života bez závislostí a aj po odchode z Popradu s nami naďalej spolupracuje," opisuje Brenkus.

Cez prácu s deťmi sa pracovníkom darí dostávať aj k rodičom a ovplyvňovať tak život v rodine. To má za následok napríklad zásadné zlepšenie prospechu v škole či hľadanie a rozvíjanie svojich talentov.

„Počas našej práce s deťmi sme zistili, že to najdôležitejšie je, aby ste ich milovali a boli pre nich bezpečným a dôveryhodným človekom, s ktorým môžu zdieľať svoje radosti i obavy života. Ostatné záležitosti – znalosti, zručnosti a kreatívne postupy, sú nadstavbou,“ uzatvára Brenkus.

Vo svojich projektoch chce organizácia Život bez závislostí pokračovať aj naďalej. Ak veríte, že drogová prevencia je dôležitá téma, o ktorej je treba s deťmi prijateľnou formou rozprávať, môžete organizáciu podporiť aj vy na portáli DobráKrajina.sk.

