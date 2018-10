Španiel v Bratislave: Halušky mi pripomínajú maminu kuchyňu

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

5. okt 2018 o 11:52

1. Majú tmavšiu pleť. Podľa niektorých preto nemôžu byť Slováci: How is the life of Slovaks with a different skin tone?

2. Výročie podpisu deklarácie sa blíži. Prečo bola podpísaná práve v Martine? Why was the Martin Declaration signed in Martin?

3. Prišla z Rumunska pred 18 rokmi len s pár korunami vo vrecku, na Slovensku zostala: Blog: Slovakia is a country of women

4. Kandidát na primátora: Chcem, aby sa cudzinci v Bratislave cítili ako doma: Vallo: Bratislavans love their city, but are angry with it

5. My všetci sme vinní, lebo sme prenechali priestor ľuďom bez morálky a bez zábran, píše šéfredaktorka Michaela Terenzani: Will we learn from our collective failure?

6. Slovák neprežil zrážku s poľským „pretekárom“: Car race among Poles claims human life

7. Spor o celibát. Už nie len Lajcha, cirkev zo služby prepustila aj jeho spoluautora: Two Catholic priests suspended after publishing a book on celibacy

8. Aj domácnosti s nižším príjmom majú nádej na lepší život: Slovaks experience boom in income

9. Čo s víkendom? V Bratislave sa môžete prísť pozrieť an historickú bitku alebo na festival udržateľnosti: Foreigners: Top 10 events in Bratislava.

10. Halušky mi pripomínajú maminu kuchyňu, hovorí španielsky majiteľ bistra: Halušky brings me back to mama’s food, says Spanish restaurant owner

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.