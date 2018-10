Mihál a Beblavý chcú umožniť variabilné financovanie samospráv

Súčasný systém je podľa predkladateľov viazaný predovšetkým na trvalý pobyt a je preto statický.

5. okt 2018 o 14:47 SITA

BRATISLAVA. Nezaradení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Mihál a Miroslav Beblavý chcú umožniť spravodlivejšie financovanie územných samospráv z výnosu dane z príjmov.

Preto do parlamentu predložili novelu zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov.

Parlament sa ich návrhom bude zaoberať na októbrovej schôdzi.

Inštitút daňovej rezidencie

Nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa je zavedenie inštitútu daňovej rezidencie občanov podľa toho, ktoré miesto považujú oni sami za stredisko svojich životných záujmov.

Súčasný systém je podľa predkladateľov viazaný predovšetkým na trvalý pobyt a je preto zo všeobecne známych dôvodov statický a reálne neodzrkadľuje každodennú prítomnosť obyvateľov v danej samospráve.

„Navrhovanou možnosťou ohlásenia daňovej rezidencie bez nutnosti formálnej zmeny trvalého pobytu sa dá občanom do rúk nástroj na to, aby rozhodli, ktorá samospráva by z ich stálej prítomnosti mala mať prospech,“ zdôvodňujú Mihál s Beblavým s tým, že občan ale bude musieť preukázať, že daná samospráva môže byť za jeho daňovú rezidenciu považovaná z dôvodu reálnej väzby k nej.

Súhlas samosprávy

Za takúto väzbu predkladatelia považujú prechodný pobyt, prácu, podnikanie, prenájom nehnuteľnosti, ubytovanie, vlastníctvo nehnuteľnosti, prítomnosť detí v jasliach, škôlke, základnej škole či strednej škole, štúdium na vysokej škole, platenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo prítomnosť všeobecného lekára daného občana alebo jeho detí.

Občan teda nebude môcť za svoju daňovú rezidenciu určiť svojvoľne akúkoľvek samosprávu, ale len takú, v ktorej možno legitímne predpokladať jeho stálejšiu prítomnosť.

Predkladatelia zdôrazňujú, že navrhovaná daňová rezidencia nebude môcť byť automaticky uplatnená v každej územnej samospráve, hoci by aj k nej bola preukázaná reálna väzba.

Rešpektuje sa totiž samosprávny princíp a ohlásenie daňovej rezidencie s preukázanou väzbou bude možné len vtedy, ak s tým konkrétna územná samospráva vyjadrí predchádzajúci súhlas.

V praxi by teda existovali samosprávy, ktoré nebudú mať záujem o zvýšený príjem do rozpočtu na základe nových daňových rezidentov.