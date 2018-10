Trnka: Údajná objednávka Šufliarskeho vraždy ma desí

Dobroslav Trnka hovorí o Kuciakovej vražde.

5. okt 2018 o 15:58 Peter Kapitán

video //www.sme.sk/vp/37074/

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka dnes pracuje na organizačnom a kontrolnom odbore na Generálnej prokuratúre. Peter Šufliarsky, ktorého údajne chceli zavraždiť dvaja podozriví z vraždy Jána Kuciaka, je jeho nadriadený.

Trnka bol generálnym prokurátorom v čase, keď sa podarilo zavrieť Mikuláša Černáka. Ešte v roku 2004 však využil svoje oprávnenie aj na to, aby prepustil z väzby Jozefa Majského, obvineného z vytunelovania nebankovky Horizont Slovakia.

Je však známy aj zvláštnou výnimkou pre jazdu po bratislavskej hrádzi či aktívnou účasťou v kauze Glance House.

V nej pomohol svojmu kamarátovi z vojny, Marianovi Kočnerovi, previesť bytovku v Bernolákove, hoci ju pôvodne prokuratúra zablokovala. Dva razy bol kvôli tomu disciplinárne stíhaný a dva razy ho zbavili prokurátorského talára, no vždy uspel s odvolaním.

O tom, či a ako ho potrestajú, bude znova rozhodovať disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry. Šéf seneckého katastra Igor Svitek, ktorému Trnka listom prikázal bytovku previesť, čelil trestnému stíhaniu. Začiatkom septembra ho však súd oslobodil.

V rozhovore Trnka hovorí o priebehu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. S Marianom Kočnerom sa vraj za posledné štyri roky stretol iba raz, hoci v minulosti si spolu podľa Kočnera telefonovali napríklad kvôli vareniu.

Čo hovoríte na priebeh vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka?

„Ja vraždu nevyšetrujem, pozerám to len z médií a sledujem to pravidelne. Čo by som vám k tomu mal povedať, ja nie som vyšetrovateľ.“

Ste bývalý generálny prokurátor. Ako sa pozeráte na doterajšie výsledky vyšetrovania?

„Pozerám sa na to pozitívne. Môžem povedať len toľko, čo povedal generálny prokurátor Jaromír Čižnár, že všetky informácie majú médiá k dispozícii.

Vyšetrovanie smeruje k tomu, že podozrivým z objednávky môže byť Marian Kočner.

„Je to pre mňa hypotetická verzia. Ja nie som vyšetrovateľ, ak on pracuje s takouto verziou, samozrejme je to určite horúca stopa.“

Ešte sa kamarátite s Kočnerom?