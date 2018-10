Kalavská ohlásila zvyšovanie miezd aj pre nelekárse profesie

Na mzdy pôjde približne 200 miliónov eur, z toho na ústavnú zdravotnú starostlivosť 142 miliónov.

5. okt 2018 o 16:22 TASR

BRATISLAVA. Plánované zvýšenie miezd, ktoré avizovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, sa týka všetkých nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti a v ambulantnom sektore.

Na mzdy pôjde približne 200 miliónov eur, z toho na ústavnú zdravotnú starostlivosť 142 miliónov eur, na ambulantnú zdravotnú starostlivosť 54 miliónov eur. Kalavská to v piatok uviedla na tlačovej konferencii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Platy sestier špecialistiek stúpne o pätnásť percent

Šéfka rezortu zdravotníctva tiež objasnila, ako ministerstvo dospelo k zvýšeniu miezd sestier - špecialistiek o 15 percent.

Prečítajte si tiež: Avizované zvýšovanie platov vítajú sesterská komora aj odbory

"Mzdový automat je čiastkou, ktorá sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, v súčasnosti rastú mzdy do 4,65 percenta. Desať percent na tarife spolu s nárastom priemernej mzdy tvorí približne 15 percent," vysvetlila.

Zvyšovanie miezd sa týka všetkých nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti a v ambulantnom sektore.

Prečítajte si tiež: V ambulanciách môžu pracovať aj praktické sestry

Dotkne sa profesií, ako pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, masér, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent, sanitár, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ.

Od 1. januára budúceho roka by si tak na výplatnej páske mali nájsť sestry o 85 eur viac bez príplatkov a o 124 eur viac s príplatkami. V prípade sestier - špecialistiek by to malo byť o 101 eur viac bez príplatkov a s príplatkami 147 eur.

Financovaie cez zdravotné poisťovne

Prisľúbených 200 miliónov eur sa na účty nedostane priamou dotáciou, na účty zdravotníckych zariadení pôjdu cez zdravotné poisťovne.

V rámci ambulancií je to podľa Kalavskej už predrokované aj so zdravotnými poisťovňami, aj s ambulantným sektorom.

Podľa šéfky zdravotníckeho rezortu by mohlo tiež dôjsť k vytvoreniu memoranda, kde sa ambulantní poskytovatelia zaviažu, že peniaze, ktoré budú zvýšené, sa zohľadnia na mzdách sestier.