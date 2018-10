Developer Glance House Číž: Kočner nie je génius, trčí mu slama z topánok

Kauza Glance House sa vlečie osem rokov.

7. okt 2018 o 20:25 Peter Kapitán

Podnikateľ Robert Číž už osem rokov čelí trestnému stíhaniu pre údajný podvod s bytovkou Glance House. Okresný súd ho síce oslobodil, prokurátorka sa však odvolala a čaká sa na rozhodnutie bratislavského Krajského súdu.

Dlhodobo tvrdí, že jeho stíhanie je súčasťou tlaku developerskej mafie, ktorá ho chce o bytovku pripraviť a v ktorej bol údajne zapojený aj podnikateľ z mafiánskych zoznamov polície Marian Kočner. V rozhovore Číž hovorí o svojich skúsenostiach s Kočnerom.

Bol by podľa vás Marian Kočner schopný objednať si vraždu?

"Nie je to vylúčené, ale nedovolil by som si niekoho z vraždy obviniť. Keď som postupne spoznával svet, v ktorom som sa pred ôsmimi rokmi ocitol, otriaslo to mnou. Snažil som sa komunikovať aj s políciou, no keď som im poslal komunikáciu, ktorou sa mi Kočner vyhrážal, obvinila ma z podvodu. Doteraz ma ťahajú po súdoch.”

Vyhrážal sa vám priamo fyzickou likvidáciou?

"Kočner chcel, aby som sa s ním stretol, no ja som to odmietal, pretože som vedel, že je toxická osoba. Aj dnes každý, kto sa s ním kedy stretol, to zrazu nechce priznať. Neskôr sa mi vyhrážal, že ublížia mne alebo mojej dcére, čo ma dosť zobralo."

Ako ste sa vtedy cítili?

"Nevedel som to pochopiť. Neskôr som však zistil, že títo ľudia neberú ľudský život ako ľudský život, ale pre nich je človek len kus mäsa, ktoré stojí v ceste za ziskom a treba ho odstrániť. Určite by som ho teda v prípade vraždy Jána Kuciaka nevylúčil ako možného objednávateľa."

Mohol mať podľa vás Kočner nejaký motív?

"Keď sa to celé spustilo, trochu som to analyzoval. Aký by mal motív, či je toto jeho metóda práce. Všetci teraz polemizujú o tom, že o ňom písalo veľa novinárov a prečo by si vybral práve Kuciaka. Kuciak vedel, kde je Achillova päta toho, čo Kočner robil. V jeho prípade ide o viacero činov, ktoré samy o sebe nie sú trestné, ale keď sa spoja, je tam vidieť zámer.“