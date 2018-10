Nechajme políciu konať. Hrnko chválil vyšetrovateľov, Krajniak obhajoval Kollára

Krajniak dodal, že Kollár zvyšuje sledovanosť médií.

7. okt 2018 o 20:05 TASR

BRATISLAVA. Orgány činné v trestnom konaní je potrebné nechať pracovať a veriť v to, že tých, ktorí vykonali, sprostredkovali alebo si dali objednať vraždu novinára Jána Kuciaka, sa slovenskej polícii podarí vypátrať, dá ich na lavicu obžalovaných a budú odsúdení podľa práva.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol podpredseda SNS Anton Hrnko.

Hrnko: Nechajme vraždu vyšetriť

"Neverím, že vyšetrovatelia, ktorí majú mimoriadny záujem o to, aby sa kauza vraždy Kuciaka a Kušnírovej vyriešila, by chceli, aby sa nejakým spôsobom dostali do trestného konania nejaké piesky, ktoré by ten stroj zabrzdili," povedal predseda brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR.

Hrnko zároveň vyzval, aby "sme nechali naše orgány činné v trestnom konaní konať tak, ako im zákon určuje".

Zároveň vyslovil, že verí, že "vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí sú v tomto zaangažovaní, robia všetko pre to, aby neurobili pochybenia, ktoré by ich titanskú prácu spochybnili".

Na adresu Mariana Kočnera poznamenal, že "to nie je človek, s ktorým by si sadol za jeden stôl". No tiež uviedol, že na druhej strane "nie je možné niekoho odsúdiť na základe toho, čo sa píše v novinách".

Krajniak: Kauzy sa dajú vyšetriť

Člen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že predseda strany Sme rodina Boris Kollár pozná Alenu Zsuzsovú.

Zdôraznil, že Kollár finančne tejto žene pomohol pri výchove dcéry rovnako, ako pomohol stovkám iných na Slovensku.

Krajniakovi sa nepáči, že takáto pomoc "slovenským deťom" je Kollárovi vyčítaná, ale keď nechce "prijať 50 sirôt zo Sýrie", tak je obvinený z toho, že "nemá sociálne cítenie". "Buď nie je fér jedna kritika, alebo nie je fér druhá kritika," uviedol.

Na adresu šéfa svojej strany Krajniak tiež dodal, že "Kollár zvyšuje sledovanosť médií, takže médiá sa tomuto venujú".

Kollárove známosti Krajniak komentoval slovami, že "každý svätec má svoju minulosť a každý hriešnik má svoju budúcnosť". "Za to, čo sa udialo pred 20 rokmi, za to nikto z nás nemôže," dodal.

Krajniak tiež uviedol, že je rád, že sa na Slovensku dejú veci, ktoré nie sú len kozmetickou úpravou.

"Ja som rád, že sa veci pohli. Myslím si, že tí štyria obvinení a Marian Kočner nemajú pocit, že to, čo sa udialo, bolo len kozmetickou zmenou," uviedol. Podľa jeho slov je 90 ľudí, dvaja prokurátori a ďalšie osoby, ktoré na prípade vraždy pracujú, znakom toho, že na Slovensku sa kauzy dajú vyšetriť.

Tvrdí, že niekto v únose Vietnamca klame

Na tému únosu Vietnamca Krajniak reagoval tak, že podľa jeho názoru ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer) buď klamali, alebo klame ona.

Ak jej niekto klamal, tak sa pýta, či títo ľudia ešte pracujú na polícii, alebo či šéfka rezortu vnútra vyvodí zodpovednosť nad tými, ktorí jej zrejme klamali.

Hrnko pripomenul, že ak sa na Slovensku udialo zavlečenie, je dôležité počkať na výsledky vyšetrovania. Do prípadu nechce nijako zasahovať.

Politici sa vyjadrili aj k téme volieb. Podľa Hrnka by bolo možno dobré, keby sa vytvorili dve silné politické strany, ktoré by združovali menšie strany a zabezpečovali tak stabilitu v štáte.

Naopak, Milan Krajniak si myslí, že by to predstavovalo akýsi "extrém", preto bude jeho strana v nadchádzajúcich voľbách kandidovať samostatne.