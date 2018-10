Kde sú drak s princeznou? Blogerka hovorí o Smoleniciach (podcast)

Spectacular Slovakia: Cudzinci v cestovateľskom podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

8. okt 2018 o 13:49 Michaela Terenzani

Malé Karpaty sú na jesenné prechádzky ako stvorené. Naomi Hužovičová, Kanaďanka, ktorá už 14 rokov žije na Slovensku a píše o tom na svojom blogu Almost Bananas, hovorí prečo by ste nemali obísť ani jej súčasný domov - Smolenice.

Vedeli ste, že v Smoleniciach je okrem známeho hradu aj praveké hradisko? O ňom, ale aj o iných smolenických zaujímavostiach sa viac dozviete v piatej časti podcastu.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/509028150&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

