Dobré ráno: V Brazílii hrozí návrat diktatúry, čo sa tam deje

Kto je Jair Bolsonaro a o čo sa usiluje.

8. okt 2018 o 23:41 Nina Sobotovičová, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Aj keď je Brazília veľká a ľudnatá krajina, tamojšie voľby nezvyknú dominovať titulkom slovenských novín.

Nebývajú ani predmetom vášnivých debát v pohostinských zariadeniach nižších cenových kategórií. Tieto voľby sú však predsa len iné.

Po prvom kole sa zdá, že víťazstvo má na dosah Jairo Bolsonaro, ktorý by sa netají obdivom k bývalej vojenskej diktatúre a opovrhovaním homosexuálmi.

Peter Tkačenko sa o brazílskych voľbách rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Krátky prehľad správ

Najlepšou štátnou univerzitnou či fakultnou nemocnicou je nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Ocenenie nemocnica roka získala od mimovládnej organizácie INEKO, v kategórii všeobecných nemocníc vyhrala Ľubovnianska nemocnica.

Poslanec za SNS Štefan Zelník príde o polovicu svojho platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad. Jeho stranícky šéf a predseda parlamentu Andrej Danko mu totiž neuznal dôvody absencie na troch rokovacích dňoch v septembri. Zelník v ospravedlnení uviedol, že v parlamente chýbal pre rodinné dôvody. Zelník sa odvolávať nebude, Dankovo rozhodnutie považuje za spravodlivé a rešpektuje ho.

Na Finančnej správe sa v utorok uskutoční poslanecký prieskum. V pondelok to odhlasoval parlamentný výbore pre financie a rozpočet. Predmetom sú medializované informácie v súvislosti so správou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), podľa ktorých sa na Slovensku udiali multimiliónové colné podvody pri dovoze tovaru z Číny.

Severokórejský vodca Kim Čong-un už čoskoro navštívi Rusko. Oznámil to juhokórejský prezident Mun Če-in. Severokórejské médiá uviedli, že Pchjongjang a Moskva sa dohodli na summite, ku ktorému by mohlo dôjsť ešte tento rok. Kim sa tohto roku stretol v Pchjongjangu so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom a dokonca trikrát vycestoval do Číny na rozhovory so Si Ťin-pchingom.

Talianske štátne dlhopisy sú pod tlakom. Výnosy z desaťročných bondov sa v pondelok nakrátko vyšplhali na najvyššiu úroveň od mája. Dôvodom sú fiškálne plány talianskej vlády, ktoré kritizuje Európska únia. Investori tiež zvažujú riziko, že Taliansku čoskoro klesne úverový rating. Taliansko je po Nemecku a Francúzsku treťou najväčšou ekonomikou eurozóny a jeho problémy by mohli vážne otriasť eurom.

