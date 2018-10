Kočner odovzdal originály zmeniek, za ktoré žiada od Markízy vyplatiť milióny

Zmenky sú v trezore okresného súdu.

8. okt 2018 o 17:33 (aktualizované 8. okt 2018 o 20:04) TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Podnikateľ Marian Kočner odovzdal do trezoru okresného súdu originály zmeniek, za ktoré žiada vyplatiť od televízie Markíza desiatky miliónov eur.

Informáciu priniesla televízia Joj.

Obhajoba poukazuje na zásah do práv

"Keďže znaleckým skúmaním by došlo k fyzickému zásahu do týchto cenín a prokuratúra nám skúmanie nepovolila, náš klient zmenky odovzdal do trezoru okresného súdu," uviedol pre TV Joj advokát Mariana Kočnera Michal Mandzák.

“ Je otázne, či vôbec ide o tie isté zmenky, ktoré v máji zo súdu vybral „ Zástupca TV Markíza Papanek

Orgány činné v trestnom konaní od Kočnera neúspešne požadovali odovzdať originálny zmeniek, ktoré si nárokuje podnikateľ v kauze Markíza a vo výške niekoľkých miliónov eur, po tom, ako sa stal v tejto kauze obvinený spolu s Pavlom Ruskom.

Chceli ich podrobiť znaleckému skúmaniu. Kočner ich nevydal, pretože ich chcel dať skúmať do USA po vlastnej línii. Invazívnu metódu skúmania mu ale Úrad špeciálnej prokuratúry nedovolil.

Preto ich v pondelok odovzdal do trezoru súdu. Neumožnenie skúmania zmeniek Kočnerovi advokáti považujú za zásah do práv na obhajobu.

Markíza pravosť zmeniek spochybňuje

"Ak nejaké zmenky Kočner skutočne na súd teraz vrátil, je otázne, či vôbec ide o tie isté zmenky, ktoré v máji zo súdu vybral," uvádza v stanovisku mediálny zástupca TV Markíza Petra Papanek k informáciám o vrátení zmeniek.

Prečítajte si tiež: Nie je jasné, kde je práca s jedinečnými vyjadreniami Ruska o Markíze

"Veríme, že tentoraz bude umožnené Markíze a orgánom činným v trestnom konaní ich aj náležite preskúmať. Opakovane však zotrvávame na našom stanovisku, že zmenky neboli podpísané v roku 2000, ako tvrdia Pavol Rusko a Marian Kočner" dodáva v stanovisku Papanek.



Podnikateľ Marian K., ktorý je väzobne stíhaný pre kauzu zmenky, odovzdal podľa portálu televízie JOJ noviny.sk tri kusy zmeniek do trezoru okresného súdu. Informáciu televízii JOJ potvrdili právni zástupcovia Mariana Kočnera.

Kočner si nechal spraviť znalecký posudok

Na portáli televízie Joj ďalej uvádzajú, že jednostranné znalecké dokazovanie, ktoré Kočnerovi advokáti už majú vypracované v Spojených štátoch amerických, má podľa nich potvrdzovať, že zmenky sú pravé.

Nebolo vyhotovené znalecké skúmanie zmeniek, ale "pravosť dohody o vyplňovacom práve k bianco zmenke".

Špecialista na forenznú chemickú a dokumentačnú činnosť v poradenských laboratóriách spoločnosti Riley Welch LaPorte & Associates skúmal, kedy táto dohoda bola spísaná analýzou papiera, atramentu a ďalších znakov tohto dokumentu.

Ten podľa Kočnerovho právnika bol vyhotovený v tom istom okamihu, ako vznikli spochybňované zmenky.



Americký znalec LaPorte v závere znaleckého posudku konštatuje, že "tento vyhotovený dokument nebol vytvorený k inému dátumu, ako 11.6.2000."

Marián Kočner je v kauze zmeniek obvinený z pozmeňovania a falšovania cenín. Od júna je vo výkone väzby. Minulý týždeň ho z bratislavského Justičného paláca eskortovali do Leopoldova.