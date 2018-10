Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

8. okt 2018 o 21:20 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Výrazne zvýšiť verejné investície a zásadne zmeniť vnútorný systém celého slovenského školstva žiada programové vyhlásenie vlády z marca 2016. Hoci odvtedy uplynulo dva a pol roka, výsledky doteraz necítiť.

Učiteľské platy síce rastú, no stále ani zďaleka nedosahujú mzdový priemer vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov - dnes sú na úrovni 64 percent. Posledný reformný dokument predstavený ministerstvom školstva ráta s tým, že platy učiteľov dosiahnu 85 percent priemeru až v roku 2027.

Ministerstvo školstva by podľa návrhu budúcoročného rozpočtu malo dostať o vyše 200 miliónov eur viac ako v roku 2016. Rásť by mali najmä výdavky na základné a stredné školy, naopak, menej peňazí ministerstvo financií navrhuje pre vysoké školy či na šport.

Rezort školstva návrh rozpočtu v pondelok nekomentoval. Odvolal sa na to, že na konkrétne otázky nemôže odpovedať, keďže stále nepozná jeho definitívnu verziu. Neprezradil ani to, či bude na budúci rok ešte žiadať viac peňazí.

Odborári neprotestujú

„Balík peňazí, ktorý by mal ísť do školstva, vnímam pozitívne. Sú tam aj finančné prostriedky pre začínajúcich pedagógov, ktorým by sa mali zvyšovať platy od septembra 2019,“ hodnotí návrh rozpočtu šéf školských odborárov Pavel Ondek.

Aj keď sa objem peňazí, ktorý tečie do školstva, zvyšuje, dôležité je aj porovnanie s tým, aký výkon má celá Slovenská ekonomika. V čase, keď predseda Smeru Robert Fico už tri roky opakuje, že sa ekonomike darí, a preto sa o výsledky musí podeliť s ľuďmi, Slovensko stále na školstvo dáva len o málo viac ako štyri percentá hrubého domáceho produktu.