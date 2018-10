Taliansky novinár: Na Slovensku máte aj Cosa Nostru

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako z Talianska vidíte prípad vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka? Kto ho podľa vás mohol zavraždiť?

"Ján Kuciak skúmal eurofondy, ktoré sa týkali Talianska. Problém je v tom, že zatiaľ čo v Taliansku sme na mafie citliví, v Európe táto citlivosť chýba. Mafie sa dostávajú do Nemecka, do vašej krajiny alebo na Maltu a tam si robia svoje veci. Nikto nemá kapacitu ich monitorovať.

Podľa toho, čo som sa dozvedel, bol Ján správny chlapík. Odvážne sa zaujímal o veci a za tento záujem zaplatil vysokú cenu. Je to veľmi dramatické, lebo Ján si robil iba svoju prácu. Myslím si, že jeho vražda je úzko spojená s násilím talianskych mafií. V tomto prípade ´Ndranghety."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Taliansky novinár: Súdy hovoria, že Vadalovci sú z ´Ndranghety. Bodka

Myslíte si teda, že ak sa niekto zaujíma o to, čo robí ´Ndrangheta, tak ho zabije, alebo toto nie je jej spôsob reakcie?

"Áno, je to jej spôsob konania. Pred pár mesiacmi polícia objavila bombu v aute, v ktorom sme ja a ľudia z mojej ochranky mali zomrieť . Je to svedectvom toho, že, bohužiaľ, keď dokážeš objaviť niektoré veci a začneš o nich rozprávať, ako to robil Ján, tak mafie, keď nevedia, ako na to reagovať, ťa zabijú. Strieľajú a vraždia však len v prípade, keď je to extrémne nevyhnutné. Toto môže byť aj prípad Jána Kuciaka."

Kalábrijský investigatívny novinár Michele Albanese pre SME povedal, že ´Ndrangheta na rozdiel od Cosa Nostry nevraždí novinárov.

"Z historického pohľadu ´Ndrangheta ešte nezabila novinára. Ale zdôrazňujem, že z historického hľadiska. No povedať, že mafie nevraždia, je pomýlené a je to nebezpečné.

Nemám dôkazy, že ´Ndrangheta zavraždila Jána. Ale jeho vražda, ktorá je spojená s vecami, na ktorých pracoval, ma pobáda k tomu, aby som rozmýšľal aj nad touto možnosťou."

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Náš expremiér Robert Fico minulý týždeň povedal, že vyšetrovatelia vylúčili, že by Kuciaka zavraždila talianska mafia. Odmietol ale odpovedať, odkiaľ má túto informáciu. Čo si myslíte o jeho vyjadrení?

"Myslím si, že povedal veľmi nebezpečnú vec. Nie je sudca ani vyšetrovateľ. Keď to hovorí politický funkcionár, novinár musí hľadať motív, pre ktorý to povedal. Fico musí vysvetliť, prečo to povedal. Ak to nepovie, je to o to horšie."

Prečo je podľa vás nebezpečné povedať takúto vec?

"Žijem v krajine, v ktorej v podstate všetky mafiánske vraždy boli spochybňované napríklad tým, že motívom boli vzťahy zavraždeného so ženami alebo išlo o vraždu zo cti. Je oveľa ľahšie povedať, že Jána zavraždili z iného motívu, než to, že ho chcela zavraždiť mafia."

“ Keď niekto povie, že mafia vo vašej krajine nie je, o to ľahšie môže mafia u vás robiť svoje veci. „ Paolo Borrometi, taliansky investigatívny novinár

Pár týždňov po Kuciakovej vražde Fico povedal, že na východe Slovenska, kde býval Antonino Vadala, nie je nič, ani mafia. Čo si myslíte o takomto vyjadrení?

"Keď niekto povie, že mafia vo vašej krajine nie je, o to ľahšie môže mafia u vás pôsobiť. Mafia korumpuje politikov. ´Ndrangheta, ale aj Cosa Nostra na vašom území sú.

Mafie neporazíte tým, že poviete, že neexistujú. Základom je vedieť, že sú prítomné, a treba mať odvahu proti nim bojovať. A v informovaní o ich prítomnosti majú novinári nezastupiteľnú úlohu. To robil Ján. V jeho práci musíte pokračovať vy, slovenskí novinári."

Cosa Nostra je aj na Slovensku?