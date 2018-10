Slovensko má dostať z volebného dna nová európska kampaň

Do kampane Tentoraz idem voliť sa zapájajú dobrovoľníci a aktivisti z celej EÚ.

9. okt 2018 o 11:18 SITA

BRATISLAVA. Zvýšiť volebnú účasť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu je cieľom kampane pod názvom Tentoraz idem voliť (This time I am voting), do ktorej sa zapájajú dobrovoľníci a aktivisti z celej EÚ.

Kampaň už Európsky parlament spustil, začala sa začiatkom leta a zapojilo sa do nej viac ako 67-tisíc Európanov.

Ako v utorok na tlačovej besede informoval riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel, v rebríčku si veľmi dobre počína Slovensko, naši dobrovoľníci patria medzi najaktívnejších a umiestnili sa aj v prvej desiatke tých, ktorým sa podarilo myšlienku rozšíriť.

Jeden z podporovateľov tejto kampane je aj youtuber a moderátor Matej „Sajfa“ Cifra, ktorý sa aj zúčastnil na tlačovej konferencii.

Účasť mladých voličov bola extrémne nízka

Slovensko je pravidelne posledné v rebríčkoch účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Naposledy to bolo len 13,05 percenta, pričom najmä účasť mladých ľudí bola extrémne nízka.

“ Ja si pamätám, ako som sa cítil, keď sme do EÚ vstúpili, mal som pocit, že patrím do toho civilizovaného sveta. Sme najlepší kontinent na tejto planéte, nikdy sme sa ešte nemali lepšie, nepokazme si to. „ MATEJ "SAJFA" CIFRA

Hajšel upozornil, že EÚ aj vplyvom globalizácie, zmien v USA, odchodom Veľkej Británie sa mení, je tu aj rozmach protidemokratických síl.

„Demokracia už nie je kompletne garantovaná, treba ju podporiť, a to sa dá voľbami,“ povedal Hajšel s tým, že nejde o stranícku kampaň, ide o politickú kampaň na podporu volieb a teda aj demokracie.

„Nejdeme odporúčať koho voliť, ale aby sa ľudia zúčastnili na voľbách a hlasovali na základe dobrých, pravdivých informácií, aby vedeli, čo ich voľba prinesie,“ dodal riaditeľ Kancelárie EP.

Registrácia a informačné emaily

Vďaka dobrovoľníkom chcú ľudí presvedčiť, že ich hlas má zmysel.

Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke www.thistimeimvoting.eu alebo www.tentorazidemvolit.eu. Môžu si tam zvoliť oblasti, o ktoré sa zaujímajú, napríklad ochrana životného prostredia či globálny obchod. Ak budú chcieť organizovať nejakú diskusiu alebo akciu.

Kancelária EP im s tým pomôže. Tým, ktorí sa zaregistrujú, budú chodiť informačné emaily. Dúfajú, že tieto aktivity pomôžu zvýšiť účasť a aj informovanosť. Na stránke sa dnes zaregistroval aj moderátor Sajfa, rozhodol sa zapojiť preto, lebo už nie je najmladší, záleží mu na veciach.

„Keď si uvedomím, čím prešli naši rodičia alebo starí rodičia, považujem za prirodzené, že sa človek k nejakým veciam vyjadrí. Oni nemohli ísť veľmi voliť, respektíve tými voľbami nemali možnosť veľmi veci ovplyvniť. Preto ma irituje, keď niekto povie, že nejde voliť, lebo tým nič nezmení. Ja si pamätám, ako som sa cítil, keď sme do EÚ vstúpili, mal som pocit, že patrím do toho civilizovaného sveta. Sme najlepší kontinent na tejto planéte, nikdy sme sa ešte nemali lepšie, nepokazme si to,“ povedal Sajfa.

Na záver sa na stránke zaregistroval, trvalo mu to menej ako minútu.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj Šimon Podešva z gymnázia Angely Merici v Trnave, ktorý do kampane zapojil 139 ďalších aktivistov.

Plánuje mladých ľudí ďalej zapájať prostredníctvom sociálnych sietí, v Trnave hovorí spolužiakom o voľbách, chce spolupracovať s Trnavským stredoškolským parlamentom, po škole rozdáva letáky.

Zároveň prezentovali video, v ktorom mladí ľudia vysvetľujú, prečo a za čo pôjdu voliť. Ako dôvody, prečo pôjdu voliť, uviedli napríklad, že chcú prísnejšie enviroregulácie či silnejšiu EÚ.

Odhodlaných voliť je len 14 percent Slovákov

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov, najbližšie budú koncom mája 2019. Na Slovensku sa uskutočnia pravdepodobne v sobotu 25. mája, voliť budeme o jedného poslanca viac ako naposledy, teda zvolíme 14 zástupcov.

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra sa neočakáva väčšia účasť ako naposledy, na voľbách sa podľa prieskumu plánuje zúčastniť len 14 percent Slovákov.

V roku 2014 prišlo k urnám 13,05 percenta, priemer EÚ bol zhruba 42 percent. Účasť medzi mladými (18 – 24 rokov) bola ešte nižšia, len šesť percent.

Obraz EP na Slovensku je pritom podľa prieskumov skôr pozitívny alebo pozitívny (32 percent), pre 47 percent repsondentov je obraz EP neutrálny. Negatívny je pre 18 percent Slovákov.