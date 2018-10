Prieskum AKO: Smer vedie, súčasná koalícia by vládu nezostavila

Progresívne Slovensko má takmer päť percent.

9. okt 2018 o 13:39 Lucia Krbatová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom októbra, Smer by volilo 22,2 percent opýtaných. Ukázal to prieskum agentúry AKO. Pred mesiacom by Smer podľa jej meraní získal o jeden percentuálny bod menej.

Prečítajte si tiež: Prieskum AKO: Smer si drží preferencie, extrémisti z ĽSNS klesli

Za Smerom nasleduje SaS so ziskom 15,5 percenta a extrémisti z ĽSNS so ziskom 10,7 percenta.

Extrémisti si v porovnaní so septembrom polepšili o vyše dva percentuálny body. V poslednom prieskume im agentúra AKO namerala 8,6 percenta.

Koaličná SNS by získala 10,2 percenta a hnutie OĽaNO by volilo 8,2 percenta. Nasleduje hnutie Sme rodina so ziskom osem percent.

Prieskum AKO za október 2018 agentúrou AKO v období od 03.10.2018 do 08.10.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Najnovšie preferencie nájdete na volby.sme.sk

Mimoparlamentné KDH by získalo 6,4 percenta. Koaličný Most-Híd by začiatkom októbra získal 6,2 percenta.

Mierne si polepšilo aj mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by od vstupu do parlamentu podľa prieskumu delilo 0,1 percenta. V septembri mu agentúra namerala 4,6 percenta.

Novú stranu Spolu Miroslava Beblavého by volilo 3,7 percenta opýtaných. V porovnaní so septembrovými meraním AKO si tiež polepšila o vyše jeden percentuálny bod.

Súčasné koaličné strany by dokopy získali 66 mandátov a vládu by tak nezostavili.

Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov.