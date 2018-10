KDH chce za člena Správnej rady ÚPN Branislava Borovského

Borovský je bývalý politický väzeň, odsúdený za prenášanie náboženskej literatúry z Poľska do Československa.

9. okt 2018 o 14:19 TASR

BRATISLAVA. Kresťanskí demokrati chcú za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Branislava Borovského, uviedli to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR sa bude voliť jeden člen Správnej Rady ÚPN.

Priama skúsenosť s totalitou

Nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom KDH, navrhol Borovského už v prvej voľbe, kde neuspel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Bude ho navrhovať aj v tejto voľbe. ÚPN má v prvom rade dokumentovať obdobie totalitných režimov, a preto je ideálne, ak sú v Správnej rade zastúpení aj ľudia, ktorí mali s totalitnými režimami priamu a nie sprostredkovanú skúsenosť," povedal podpredseda KDH Peter Bobula.

Odsúsený za prenášanie náboženskej literatúry

Prečítajte si tiež: Hlina plánuje vyzvať európskych socialistov, aby Smer vylúčili

Borovský ako bývalý politický väzeň, odsúdený na 14 mesiacov za prenášanie náboženskej literatúry z Poľska do Československa, by chcel priniesť do Správnej rady ÚPN rozmer osobnej životnej skúsenosti s totalitným režimom v Československu.

"Moja skúsenosť môže napomôcť pri komunikácii s inštitúciami na Slovensku alebo v zahraničí. Nestačí odpustiť a nezabudnúť, ale je dôležité vhodným spôsobom aj pripomínať. Preto si myslím, že ÚPN by sa mal venovať aj oživovaniu zabudnutých prípadov," povedal Borovský.

Podľa neho je dôležité, aby ÚPN aktívne spolupracoval so strednými školami a rovnako chce zvýšiť aj jeho spoločenskú vážnosť.