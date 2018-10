Danko vylúčil prezidentskú kandidatúru, môže byť za tým favorit volieb

O Dankových ambíciách sa hovorilo dlhšie.

9. okt 2018 o 20:31 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Andrej Danko z SNS mal chuť stať sa novým prezidentom, no so svojím rozhodnutím čakal na to, koho postaví preferenčne najsilnejšia strana Smer.

V kuloároch parlamentu sa už niekoľko mesiacov hovorilo o jeho ambícii kandidovať a aj o tom, že by nerád išiel do vopred prehratého súboja.

V utorok svoju kandidatúru napokon vylúčil.

"Myslím, že vo svojom veku by som mal ešte zabojovať o väčšiu podporu v parlamentných voľbách," povedal Danko na summite predsedov parlamentov eurázijských krajín v tureckejAntalyi.

O prezidentskej kandidatúre by podľa vlastných slov mohol uvažovať, keď bude mať "viac šedín".

Prezidentský prieskum agentúry Focus ukázal, že Danko pritom mohol patriť medzi favoritov volieb. Skončil druhý so ziskom 12,3 percenta, čo by mu stačilo na druhé kolo. S veľkým náskokom ho však predbehol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorého prehovára na kandidatúru strana Smer. Verejne ju však zatiaľ stále odmietal.

Lajčák mal pred Dankom náskok vyše 13,7 percentuálneho bodu - so ziskom 26 percent by bol jednoznačným favoritom volieb.

Za Dankovým jednoznačným odmietnutím kandidatúry by tak mohla byť zmena Lajčákovho postoja ku kandidatúre, o ktorom sa predseda SNS mohol dopočuť od kolegov z koalície.

Ak by totiž nakoniec Lajčák kandidoval, z prieskumov musí byť Dankovi jasné, že jeho šance na víťazstvo by boli veľmi malé.

Je vraj prístupnejší, ale neprikývol

V Smere už niekoľko mesiacov neúspešne tlačia na to, aby Lajčák na kandidatúru pristúpil. Hoci už viackrát verejne povedal, že kandidovať nemieni, vo vedení strany nestrácajú nádej, že zmení názor.

Denník SME za posledné týždne opakovane hovoril s vysokopostavenými členmi koaličných strán o tom, ako vyzerá situácia s hľadaním prezidentských kandidátov Smeru a SNS.

Lajčák podľa týchto informácií na kandidatúru neprikývol, no v posledných dňoch je tejto možnosti prístupnejší a kandidatúru zvažuje.