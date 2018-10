Dobré ráno: Pripravte sa na katastrofu, ako dopadne Slovensko

Vedci varujú pred zohrievajúcou sa planétou.

9. okt 2018 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

Otázka už nejaký čas nie je či, ale ako a kedy. Teda ako veľmi zlé to bude a kedy tá katastrofa naplno udrie.

Hovoríme o dopadoch zmeny klímy, ktorá sa nám vymkla spod kontroly. Nová správa Medzivládneho panelu o zmene klímy pritom varuje, že sa rútime do nešťastia.

A naše medzinárodné plány o obmedzení zvyšovania globálnej teploty do konca storočia o nejakých 1,5 stupňa sú úplne naivné bludy - smerujeme totiž k planéte teplejšej o niekoľko stupňov.

Čo vedci povedali a čo to pre nás bude znamenať?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Ondrejom Podstupkom.

Krátky prehľad správ

Najvyšší súd rozhodol, že trojica obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ostáva za mrežami. Ich sťažnosti proti vzatiu do väzby nevyhovel.

S údajnou objednávateľkou vraždy Jána Kuciaka Alenou Zsuzsovou podnikala aj talianska novinárka. Gaia Mombelli z Brescie neďaleko Milána. V 90. rokoch bola spoločníčkou vo firme Danobia, Zsuzsová v nej bola konateľkou. Talianom sa údajne ponúkla, že im bude robiť tlmočníčku. V troch ďalších firmách, v ktorých v minulosti Zsuzsová pôsobila, boli aj ďalší podnikatelia zo severu Talianska.

Agentúra AKO zverejnila nový prieskum preferencií politických strán. Smer by v októbri volilo 22,2 percent opýtaných. SaS by získala 15,5 percenta, posilnili aj extrémisti. Progresívnemu Slovensku chýba pol percenta, aby sa dostalo do parlamentu.

Bulhari zatkli podozrivého z vraždy investigatívnej novinárky Viktorije Marinovovej. Informoval o tom bulharský verejnoprávny rozhlas. Má ním byť rumunský občan s moldavským pasom, bulharské ministerstvo vnútra tvrdenia odmietlo komentovať.

Podozrivého z otravy Skripaľa spoznali na fotkách v rodnej obci. Identitu Alexandra Miškina, známeho pod krycím menom Alexandr Petrov, potvrdili aj miestni. So skutočnou identitou zrejme agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU prišiel investigatívny portál Bellingcat.

