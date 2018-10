Pellegrini ocenil protiteroristickú jednotku Lynx Commando

Lynx Commando je schopné medzinárodne kooperovať, budeme ho zveľadovať, uviedol premiér.

10. okt 2018 o 13:27 TASR

KOMÁRNO. Vysokú profesionalitu prevedenia zásahu a celého medzinárodného protiteroristického cvičenia Atlas Common Challenge 2.0 ocenil v stredu v Komárne predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Komando schopné medzinárodnej spolupráce

Priebeh podujatia zorganizovaného Ministerstvom vnútra SR pod vedením slovenskej protiteroristickej jednotky Lynx Commando sledoval aj prezident SR Andrej Kiska.

"Mali sme možnosť vidieť, že aj slovenská špeciálna jednotka Lynx Commando je schopná medzinárodne kooperovať, skoordinovať svoju prácu aj s ostatnými medzinárodnými jednotkami," povedal slovenský premiér a dodal, že Lynx Commando je pripravené v prípade potreby zasiahnuť.

"S pani ministerkou Sakovou (Smer-SD) sme sa zhodli, že v prípade, že zo strany slovenského Lynx Commanda ešte vzídu požiadavky na personálne alebo technické vybavenie, ministerstvo financií a vláda sú kedykoľvek pripravené túto špeciálnu jednotku v maximálnej možnej miere podporiť, pretože ide o špičkový útvar, asi najlepší, ktorý v polícii SR máme," uviedol Pellegrini.

"Preto si ho budeme pestovať a umožňovať mu, aby mohol cvičiť, aby mohol zvyšovať svoje schopnosti tak, aby, nedajbože, v prípade, že ho raz budeme potrebovať v ostrom zásahu, všetko dopadlo tak, ako sme videli dnes, že teroristi budú zneškodnení a všetci rukojemníci zdraví a živí zachránení," dodal Pellegrini.

Prísľub najmodernejšej techniky

Ministerka vnútra Denisa Saková pripomenula, že v Komárne cvičilo zhruba 200 bojovníkov zo šiestich rôznych krajín strednej Európy, ako sú Rakúsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko.

"Mali sme možnosť vidieť najväčšie spektrum protizásahovej techniky. Či to boli hydraulické plošiny, obrnené transportéry, zasahovali a pomáhali pri zásahu vrtuľníky, takže my očakávame ten prísľub pána premiéra, že skutočne budeme môcť to naše špeciálne komando vyzbrojiť podobnou technikou, aby sme v prípade, ak sa, nedajbože, takéto niečo na Slovensku stane, alebo v susedných krajinách, boli skutočne čo najšpičkovejšie vybavení," povedala šéfka rezortu vnútra.

Výzva na cezhraničnú kooperáciu

Veliteľ maďarského Centra boja proti terorizmu (TEK) János Hajdu uviedol, že TEK prišlo do Komárna po náročných dvoch dňoch zabezpečovania návštevy tureckého prezidenta v Budapešti, ktorú úspešne zvládlo.

"Sme tu ako účastníci série cvičení, ktoré sa začali už pred viacerými rokmi. K otázke spolupráce maďarských a slovenských špeciálnych policajných jednotiek môžem povedať, že s našimi slovenskými priateľmi sme už pred vyše 20 rokmi súťažili a robili sme spoločné operácie," uviedol Hajdu.

"Avšak cvičenia, akým je to dnešné alebo nácvik riešenia rukojemníckej akcie v budapeštianskom metre pred dvoma rokmi za účasti špeciálnych jednotiek polície krajín Vyšehradskej štvorky, sa konali iba v uplynulých rokoch," konštatoval Hajdu.

Podľa jeho slov pri zohľadnení tendencií vo svete je potrebné osloviť s návrhom na spoluprácu minimálne susedné krajiny, ale TEK komunikuje aj so vzdialenejšími európskymi krajinami.

"Vidíme, že teroristi vykonávajú dobre zorganizované útoky, preto sme sa spojili, aby sme sa spoločne zdokonaľovali vo výzbroji, v taktických procesoch či v spôsoboch velenia. Je obrovskou silou, že komandá všetkých krajín sú dobre technicky vybavené, takmer rovnako, líšime sa už iba označením príslušníkov týchto jednotiek," dodal veliteľ TEK.