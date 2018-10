Dobré ráno: Danko a SNS zradili slovenskú zahraničnú politiku

Ako sa správa Andrej Danko k Rusku.

10. okt 2018 o 23:15 Zuzana Kovačič Hanzelová, František Šebej

Predseda parlamentu Andrej Danko vyzýva na zrušenie sankcií proti Rusku, stretáva sa s Vjačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch, a to všetko v čase, keď sa množia dôkazy o zapojení ruských tajných služieb do pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa v Británii.

Andrej Danko šéfa ruskej dumy Volodina označil za svojho priateľa, na sociálnych sieťach sa chváli spoločnými selfie a za posledný rok sa stretli už štyrikrát.

Ministerstvo zahraničných vecí, aj koaličný partner Most-Híd hovoria, že predseda SNS nedodržuje líniu našej zahraničnej politiky.

Čo to presne pre Slovensko v medzinárodných kruhoch znamená?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s bývalým poslancom a šéfom zahraničného výboru, členom strany Most-Híd Františkom Šebejom.

Krátky prehľad správ

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vyzval Rusko, aby prepustilo väzneného ukrajinského režiséra Olega Sencova. Lajčák to povedal na rokovaní s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Vláda schválila rozpočet na ďalší rok. Návrh počíta s poklesom dlhu aj deficitu. V roku 2020 by mal štát hospodáriť vyrovnane. Ide pravdepodobne o posledný návrh rozpočtu ministra financií Petra Kažimíra, ktorý sa chystá na funkciu guvernéra NBS.

Koalícii sa zatiaľ nepodarilo dohodnúť s opozíciou na novej voľbe ústavných sudcov. Návrh Smeru, aby sa z celej voľby vynechal prezident, zatiaľ nemá podporu ani opozície, ani koaličného partnera Mostu-Híd. Funkčné obdobie sa deviatim sudcom z trinástich končí už vo februári.

V Nemecku zadržali podozrivého z vraždy bulharskej novinárky Viktorie Marinovovej. Ide o 20-ročného Bulhara. Muž ušiel z Bulharska najprv do susedného Rumunska a nie je zatiaľ jasné, ako a kedy sa dostal do Nemecka. Polícia zatiaľ nenašla dôkazy o tom, že by brutálne znásilnenie a vražda novinárky súviseli s jej prácou.

Nemecké orgány nevedú v kauze uneseného vietnamského podnikateľa vyšetrovanie proti žiadnemu členovi slovenskej vlády ani iným občanom Slovenskej republiky. Vyplýva to z prvého oficiálneho stanoviska kancelárky Angely Merkelovej k prípadu, ktoré priniesol berlínsky denník Die Tageszeitung.

