Z poslancov má ochranku už len Fico. Rajtárovu zrušili po zadržaní Kočnera

Dôvody na poskytovanie ochrany expremiérovi preveruje vnútro každý mesiac.

11. okt 2018 o 19:54 Peter Kováč

BRATISLAVA. Prípad poslanca SaS Jozefa Rajtára, ktorého niekoľko mesiacov sprevádzala policajná ochranka pre obavy o jeho bezpečnosť, je na Slovensku pomerne ojedinelý.

Bezpečnostné zložky chránia politikov zväčša len preventívne a nie v reakcii na konkrétne informácie o bezprostrednom nebezpečenstve.

Prečítajte si tiež: Rajtár z SaS mal policajnú ochranu. Dôvodom bol Kočner

V súčasnosti má takto pridelenú ochranku ako jediný z poslancov parlamentu len expremiér Robert Fico. Po marcovom odchode z funkcie ju mal mať maximálne tri mesiace, no opakovane žiadal o jej predĺženie, upozornil pred časom Denník N.

„Jej dôvody nie je možné konkretizovať,“ reagovalo ministerstvo vnútra na otázku SME, prečo má Fico ochranku aj pol roka po odchode z funkcie.

Šéfka rezortu Denisa Saková však v polovici septembra naznačovala, že aj v tomto prípade má informácie naznačujúce „ohrozenie expremiérovho zdravia a života“. Vnútro preto po opakovaných žiadostiach o predlženie Ficovi povolilo ochranku na neurčito.

V jeho prípade však nejde o prvé obavy z ohrozenia. Šéf Smeru žiadal o predĺženie poskytovania ochranky aj po nástupe vlády Ivety Radičovej v roku 2010, čo mu aj schválili.

Len krátko predtým pritom Fico Radičovú kritizoval za to, že chodila v opancierovanom aute po tom, čo jej niekto poslal výhražný list a funkčný náboj.

„Opäť nejaký obraz ohrozenej pani premiérky. Prosím vás, na Slovensku? Na Slovensku akurát tak môžu do vás dobre kopnúť na ihrisku, keď hráte futbal, to je tak všetko. Ale teraz si jazdiť na pancierovom aute s majákmi a so sprievodmi, to je cirkus Humberto," povedal Fico v októbri 2010.

Po ôsmich rokoch však názor zrejme zmenil. V júni tohto roku Novému Času o svojej predĺženej ochranke povedal, že je to bežná prax. „Dôvody vždy existujú,“ dodal pre bulvár.

Potreba ochranky pre Fica sa podľa Sakovej každý mesiac overuje. „Ak pominú dôvody, požadovanie o ochranu sa ruší,“ povedala ministerka. Dodala však, že ochrana Fica môže teoreticky trvať aj rok či dva.

Kaliňák ochranku už nemá