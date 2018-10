Advokát Kvasnica: Desí ma, že Kočnerov kamarát riadil prokuratúru

Roman Kvasnica zastupuje Kušnírovcov.

10. okt 2018 o 18:30 Roman Cuprik

Ak vie policajný šéf Milan Lučanský o tom, že advokáti vynášajú informácie z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mal by sa obrátiť na slovenskú advokátsku komoru. Tvrdí to právny zástupca rodiny Kušnírovcov ROMAN KVASNICA.

Lučanského tvrdenie, že polícia pre úniky informácií urýchlila zatknutie, podľa Kvasnicu nesedia s doteraz zverejnenými informáciami.

Vy ste kritikom pomerov v polícii, máte po tomto obvinení štvorice páchateľov z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej väčšiu dôveru v túto inštitúciu?

"V májovom rozhovore pre váš denník som povedal, že treba dôverovať vyšetrovateľovi Juhásovi a táto dôvera sa nám vrátila. Nič to však nemení na tom, že slovenská polícia je v rozklade, aj keď väčšina policajtov sú slušní, pracovití ľudia. Bojím sa, že servilnosť, ktorú preukazovali policajní funkcionári štátnej moci, tak ľahko nevymizne. Takisto treba povedať, že obvinenie týchto štyroch osôb je síce úspech, ale zároveň je to bežná práca polície, ktorú má robiť každý deň. Určite to nie je obraz celej polície."

Prekvapilo vás niečo v uznesení Špecializovaného trestného súdu o väzbe štyroch obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej?

"Ako advokát som sa po celý čas zaujímal najmä o to, ako vie vyšetrovateľ preukázať, kto stojí za smrťou Martiny a Jána. Po prečítaní uznesenia musím úprimne povedať, že som prekvapený, aká je vysoká dôvodnosť vznesenia obvinenia a potom aj návrhu prokurátora na vzatie do väzby."

Takže súhlasíte s tvrdením predstaviteľov polície a prokuratúry, ktorí na tlačovej konferencii po zadržaní celej skupiny povedali, že ich dôkazy sú veľmi silné?