Vytiahli na nich hasičskú hadicu. Ako sa Američania vybrali do našich kúpeľov

Cudzinci v cestovateľskom podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

12. okt 2018 o 9:50 Michaela Terenzani

Don Stoll a Pat Alexy Stoll sú americkí cestovatelia a autori knižného sprievodcu Spectacular Slovakia, ktorí sa práve vrátili z dvojtýždňovej cesty po Slovensku. Hovoria o sebe, že sú pravdepodobne jediní Američania, ktorí zažili deväť slovenských kúpeľných miest.

O tom, ako ich prekvapilo (nielen) piešťanské bahno, rozprávajú v šiestom dieli podcastu Spectacular Slovakia.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/512313207&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama