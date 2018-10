Deň bielej palice upozorní na bariéry pre nevidiacich na chodníkoch

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pripravuje deviaty ročník dopravno-osvetovej akcie Deň bielej palice. V spolupráci s políciou sa uskutoční v pondelok 15.

BRATISLAVA. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pripravuje deviaty ročník dopravno-osvetovej akcie Deň bielej palice.

V spolupráci s políciou sa uskutoční v pondelok 15. októbra na 60 priechodoch pre chodcov v 51 mestách. Bude to pri príležitosti Svetového dňa bielej palice.

Zvyšovať informovanosť vodičov

"Zámerom tradičného podujatia je zvyšovať informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky so zrakovým postihnutím. Po prvý raz sa v rámci akcie zameriame aj na bariéry na verejných priestranstvách, ktoré môžu pre nevidiacich ľudí predstavovať nebezpečenstvo a viesť až k úrazu," na štvrtkovej tlačovej konferencii v bratislavskom centre ÚNSS to uviedla koordinátorka podujatia Dušana Blašková.

"Okrem zvýšeného dohľadu výkonu služby na ochranu nevidiacich a slabozrakých v cestnej premávke sa Policajný zbor podieľa na schvaľovaní novostavieb a rekonštrukcií objektov, aby boli debarierizované a splnené technické podmienky pre ich bezpečný pohyb. Nedodržiavanie cestnej premávky je vážne porušenie, trestá sa pokutou od 60 do 300 eur a zákazom viesť motorové vozidlo až na dva roky," konštatoval zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ján Ignaták.

Prekážkou je aj zníženie obrubníka

Podľa odborného pracovníka Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS Igora Harušťáka pre zrakovo hendikepovaných je prekážkou na chodníku aj zníženie obrubníka.

"Mal by tam byť na povrchu varovný reliéfny pás, aby som nechtiac nevstúpil do vozovky. Výraznejšie - pevným obrubníkom by pre nás mali byť označené výkopy, jamy, lešenie a iné prekážky na chodníkoch. Nestačí natiahnutá páska, tú palicou nezbadám a je to veľké riziko pádu. Na pre nás vyznačených varovných a signálnych pásoch alebo vodiacich líniách bývajú prekážkou aj postavené reklamné pútače, letné terasy a autá na chodníkoch," pripomenul vlastné skúsenosti nevidiaci Harušťák.

Aj vrchný komisár Mestskej polície Bratislavy Ivan Lechner potvrdil, že mnohí vodiči hrubo porušujú státie na chodníkoch a až 80 percent priestupkov v statickej doprave je za nesprávne parkovanie. Preto sa mestská polícia zameria i na bariéry na verejných priestranstvách.

"My máme svetovú raritu - nedovolené parkovanie na chodníkoch. To nikde inde neexistuje a prináša množstvo nepríjemností nielen pre nevidiacich. Keďže je to preventívna akcia, nezodpovedných vodičov tentoraz trestať nebudeme," dodal Lechner.