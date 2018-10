Envirorezort plní akčný plán čerpania eurofondov

Raši ocenil podporu najmenej rozvinutých okresov sumou 25 miliónov eur na triedený zber odpadov.

11. okt 2018 o 14:12 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia plní svoje úlohy v rámci plánu na čerpanie eurofondov.

K dnešnému dňu vyhlásilo 56 výziev v hodnote 2,7 miliardy eur, čo predstavuje 88 percent z celkovej alokácie.

Po štvrtkovej návšteve envirorezortu v rámci kontrol plnenia Akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov o tom informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Podpora najmenej rozvinutých okresov

Ocenil aj podporu najmenej rozvinutých okresov zo strany envirorezortu sumou 25 miliónov eur na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Raši konštatoval, že Operačný program Kvalita životného prostredia prideľuje prostriedky prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev. Zazmluvnených je zatiaľ 1 139 projektov za 1,4 miliardy eur.

„Opäť by som chcel vyzvať oprávnených žiadateľov, aby predkladali dobré projekty, ktoré budeme môcť podporiť. Bola by veľká škoda pre túto krajinu, ak by sme tieto možnosti nevyužili,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Zdĺhavý proces verejného obstarávania

Ako problematické z pohľadu dočerpania finančných prostriedkov na tento rok sa ukazujú dve prioritné osy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré však nespravuje Ministerstvo životného prostredia.

Konkrétne ide o podporu riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy pod ministerstvo vnútra a Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, ktoré má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Dôvodom je podľa Rašiho úradu zdĺhavý proces verejného obstarávania.

„Nakoľko ide o operačný program, ktorý spravuje viacero rezortov a ich priamo riadených organizácie, s ministrom životného prostredia sme sa dohodli, že urobíme nadrezortné stretnutie na ministerskej úrovni, ktorého výsledkom by malo byť urýchlené dočerpanie ostávajúcich finančných záväzkov v roku 2018,“ uzavrel Raši.