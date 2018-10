Žitný: Bol to reflex, že som odfotil Kočnera na schôdzke so Zsuzsovou

Zábery zo schôdzky v Rusovciach vznikli na konci januára. O mesiac neskôr zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

11. okt 2018 o 19:02 Peter Kováč

Tlmočníčka Alena Zsuzsová, ktorú polícia viní z objednávky vraždy Jána Kuciaka, sa mesiac pred vraždou stretla s podnikateľom Marianom Kočnerom z mafiánskych zoznamov. Fotografiu z ich stretnutia v hoteli Ponteo v Rusovciach pri Bratislave zverejnil týždenník Plus 7 dní.

Zachytáva nejasné postavy stojace pri červenom Mercedese Zsuzsovej a bielom Bentley Mariana Kočnera. Ich autorom je analytik MILAN ŽITNÝ.

Ako sa vám podarilo nafotiť zábery, na ktorých vidno stretnutie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej?

„V Rusovciach som mal pracovné stretnutie. Keď som naň prišiel, sadol som si do kaviarenskej časti, môj partner tam ešte nebol. Prišiel o chvíľu z reštauračnej časti, ktorá je oddelená. Oznámil mi, že vedľa sedí Marian Kočner aj s nejakou babou a dievčaťom. Kočner vraj moju prítomnosť zaznamenal, tak som si povedal, že sa asi zastavím aspoň pozdraviť. Poznáme sa asi 25 rokov.

So známym sme sa rozprávali ďalej, potom som zaregistroval, že trojica vychádza von. Videl som už len chrbty, sedel som tvárou smerom k východu. 'Ani sa nezastavil,' poznamenal som. A to už bol reflex, že som siahol do brašny a vybral fotoaparát. Vždy nosím dva so sebou, venujem sa street fotografii. Cez sklo kaviarne som cvakol prvý obrázok.“

Prečítajte si tiež: Zsuzsová nevypisovala len Lipšicovi. Je to typická volavka, hovorí Kollár

Je ich teda viac?

„Áno, na prvom sú vozidlá ešte bez postáv. Teda bentley Mariana Kočnera a jej (Zsuzsovej, pozn. red.) červený mercedes. Potom nasledoval záber, ktorý bol publikovaný. Objavili sa na ňom už aj postavy. Dievča je pri dverách spolujazdca a oni dvaja stoja kúsok opodiaľ a niečo si hovoria. Zrejme tak, aby to dievča nepočulo. Potom som urobil ešte asi dva zábery, ako vozidlá odchádzajú. To bolo všetko.“

To ste si fotili len tak bez toho, aby ste snímky niekam poslali či na niečo potrebovali?