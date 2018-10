Sankcie voči Rusku treba podľa Danka zrušiť. Danko podľa SaS nechápe súvislosti

Z ekonomického pohľadu si podľa Pellegriniho sankciami Slovensko škodí.

11. okt 2018 o 17:42 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) deklaruje, že nikdy nespochybňoval členstvo Slovenska v EÚ.

Považuje však za falošné a neúprimné sa o sankciách voči Rusku klamať ďalej.

Podľa neho sú totiž neúčinné a mali by byt zrušené.

Danko: Sankcie aj tak obchádzajú

"Každý, kto o sankciách hovorí, by si mal najskôr naštudovať, o čom sú. Sankcie znamenajú určité obmedzenie hospodárskej spolupráce, pričom sú aj tak obchádzané. Sankcie sú však aj jednostranným obmedzením cestovania. Predstaviteľ Ruskej federácie ísť do EÚ nemôže, to však neplatí opačne," zdôraznil líder koaličnej SNS.

Danko tak narážal na to, že v súčasnosti nie je výnimkou, ak európski štátni predstavitelia navštevujú Moskvu.

"Opak je pravdou. Svetoví, ale aj európski lídri si v Rusku podávajú kľučky. Naposledy tam na úrovni predsedov parlamentov bola predsedníčka holandského parlamentu, do konca roka sa tam chystá šéf českého a aj rakúskeho zákonodarného zboru. Na úrovni predsedov vlád tam boli Rakúšania, Maďari, videli sme tam prezidenta Macrona, minulý rok tam bol nemecký prezident, nehovoriac o iných," vymenoval predseda NR SR.

Zároveň však Danko opätovne zdôraznil svoj postoj k Európskej únii.

"Politika sa má robiť na západ, ale aj na východ. Nikdy som naše členstvo v EÚ nespochybňoval a ani to robiť nikdy nebudem. Zdôrazňoval som to aj na samite v Antalyi. Je však falošné a neúprimné sa klamať o sankciách naďalej," dodal.

SaS: Danko a Pellegrini nechápu súvislosti

Vyjadrenia predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) k sankciám proti Rusku sú na tej istej úrovni ako predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), tvrdia to členovia strany SaS.

"Sú to vyjadrenia politikov, ktorí nechápu širšie súvislosti a vo verejnosti navodzujú dojem, že pomaly väčšou obeťou týchto sankcií je Slovensko ako Rusko," uviedol poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS).

Podľa neho nie je pravda, že sankciami sa dokopy nič nedosiahlo, ako to tvrdí Pellegrini.

"Dosiahlo sa to, že štáty EÚ spolu so Spojenými štátmi americkými dokázali vyjadriť svoj striktne odmietavý postoj k ruskej anexii Krymu a vyvolaniu bratovražednej vojny na ukrajinskom Donbase, ktorá rozvrátila vzťahy medzi Ukrajincami a ruskou menšinou," doplnil.

Podľa SaS hrá pri sankciách rolu aj súdržnosť štátov EÚ. Sankcie podľa SaS pripomínajú ruským občanom, že politika prezidenta Putina nezostane bez odozvy Západu.

SaS tvrdí, že bývalý premiér Robert Fico (Smer), ale aj jeho nástupca Pellegrini opakovane spochybňujú ekonomicko-politický účel sankcií, ale zatiaľ nedokázali ponúknuť alternatívne riešenie.

Sankcie podľa Pellegriniho škodia Slovensku

Danko sa stretol s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom v pondelok (8. 10.) počas tretieho parlamentného samitu eurázijských krajín v tureckej Antalyi.

Predseda slovenského parlamentu kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského samitu v Bratislave. Volodinovi totiž sankcie znemožňujú vstup na územie EÚ.

Danko však má podľa vlastných slov prísľub zo strany Ruska a Južnej Kórey, ktorí sú iniciátormi eurázijských samitov, že v prípade skončenia sankčného režimu sa bude môcť stretnutie eurázijských parlamentných lídrov konať v Bratislave.

V reakcii na stretnutie Danka s Volodinom Pellegrini v stredu (10. 10.) uviedol, že Slovensko je jasne proeurópsky a proatlanticky orientovaná krajina, ktorá zároveň musí udržiavať diplomatické vzťahy na všetkých úrovniach.

Doplnil, že aj keď sankciám voči Rusku politicky rozumie, z ekonomického pohľadu si nimi Slovensko škodí.

"SR je vždy na strane svojich spojencov. Na druhej strane, Slovensko má právo vyjadriť svoj názor, že ak sa pozrieme na to, čo sme sankciami dosiahli, tak sa ukazuje, že dokopy nič," poznamenal Pellegrini.

Zdôraznil, že SR preto vždy preferovala rozhovory pred sankciami. Stretnutie dvoch predsedov parlamentov je podľa neho v rámci diplomatických vzťahov úplne normálne.