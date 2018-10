Žarnay navrhuje zmiernenie pravidiel pre riaditeľov škôl

Ak riaditeľ lehotu na podanie majetkového priznania nestihne, zriaďovateľ by ho nemal hneď odvolať.

12. okt 2018 o 10:03 TASR

BRATISLAVA. Zákonná povinnosť odvolať riaditeľa školy či školského zariadenia, ak nepodal včas majetkové priznanie, by sa mala zmierniť.

Navrhuje to poslanec Oto Žarnay (nezaradený) v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložil na októbrovú schôdzu NR SR.

V súčasnosti platí, že ak zriaďovateľom školy nie je súkromná osoba či podnikateľský subjekt, tak jej riaditeľ vykonáva prácu vo verejnom záujme.

Z tohto titulu mu plynie povinnosť podať do 30 dní od nástupu do funkcie majetkové priznanie a následne každý ďalší rok v zákonnej lehote. Ak to nestihne, zriaďovateľ školy riaditeľa podľa zákona odvolá.

Toto ustanovenie považuje Žarnay za veľmi tvrdé, keďže pri množstve povinností, ktoré riaditeľ školy či školského zariadenia má a najmä, ak nastupuje do funkcie po prvýkrát, môže nastať situácia, kedy túto povinnosť opomenie.

"Tým je zmarená nielen celá jeho snaha, ktorú doposiaľ vynaložil, aby mohol obsadiť miesto riaditeľa školy či školského zariadenia, ale sa tým komplikuje aj pozícia zriaďovateľa, ktorý bude musieť vypísať nové výberové konanie a znemožní sa tak riadny chod školy," argumentuje Žarnay.

Jeho zmiernenie tvrdosti zákona spočíva v tom, že ak riaditeľ stanovenú lehotu na podanie majetkového priznania nestihne, zriaďovateľ ho na to najskôr upozorní.

Riaditeľ tak dostane ďalšiu 30-dňovú lehotu na to, aby majetkové priznanie podal. Ak to neurobí, až potom má prísť odvolanie, ale už bez písomného upozornenia.