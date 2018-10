Jarjabka zo zákona nezaujíma dokument šéfky rozhlasového spravodajstva RTVS

Zo zákona sa poslanci nesmú zaoberať personálnymi otázkami, uviedol člen ýboru pre kultúru a médiá.

12. okt 2018 o 10:47 SITA

BRATISLAVA. Zverejnený interný dokument šéfky rozhlasového spravodajstva RTVS Petry Stano Maťašovskej nie je podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka oficiálny materiál RTVS, na ktorý by mali alebo mohli poslanci reagovať.

Ide o personálne otázky a pravidlá hry

Ako v piatok povedal Jarjabek, zo zákona sa poslanci nesmú zaoberať personálnymi otázkami a tobôž nie dávať generálnemu riaditeľovi návrh na kohosi odvolávanie.

„V opačnom prípade by mu museli dať návrh aj na to, koho má do takejto funkcie vymenovať, a to je absurdné,“ vyhlásil Jarjabek.

Predseda výboru zároveň upozornil, že ide údajne o pracovnú verziu, ktorá nebola schválená.

„V konečnom dôsledku malo ísť o nejaké pravidlá hry v spravodajstve, po ktorých dlhodobo volá aj opozícia aj koalícia,“ konštatoval s tým, že ak sa má vyjadriť k samotnému materiálu, tak iste by použil iné formulácie a dal ich na posúdenie, ale to nie je jeho úlohou.

Úloha pre Radu RTVS

„Posledné slovo by k tomuto materiálu okrem generálneho riaditeľa mala mať rada RTVS, ktorá sa týmto problémom zrejme bude tiež zaoberať. To je všetko, ak teda máme hovoriť o dodržiavaní zákona o RTVS, za ktorý som, mimochodom, nehlasoval, pretože ho považujem za zlý,“ dodal Jarjabek.

Portál Omediach.com. zverejnil vo štvrtok interný dokument, v ktorom Stano Maťašovská žiada, aby neboli zaraďované správy o návrhoch zákonov a noviel, ktoré na rokovanie parlamentu predkladajú opoziční poslanci. Ich návrhy označila za “často odborne nepripravené, nesystémové".

Rovnako tiež Stano Maťašovská zakazuje pripravovať krátke spravodajstvo z informácií uverejnených na internetových portáloch a v iných médiách.