OĽaNO kritizuje centrálny výber internetového operátora pre školy

Školy si vedia najlepšie vybrať poskytovateľa internetového pripojenia, uviedol Miroslav Sopko

12. okt 2018 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva minulý týždeň podpísalo zmluvu o poskytovaní internetu v školách Edunet. Suma podpísaného dodatku je 64 359 670,94 eura.

Peniaze aj školám, ktoré sú už pripojené

Podľa tieňového ministra školstva za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Miroslava Sopka však táto suma pravdepodobne nebude reálnou sumou.

„V zmluve je klauzula, podľa ktorej má ministerstvo platiť len za tie školy, ktoré budú naozaj pripojené, respektíve ktorých pripojenie si písomne objedná. Ministerstvo by teda podľa nás malo poskytnúť ušetrené finančné prostriedky tým školám, ktoré si už kvalitnejšie a dostupnejšie internetové pripojenie zabezpečujú sami,“ navrhuje opozičný poslanec.

Falošná predstava o bezplatnom internete

Podľa Sopka taktiež nie je isté, či je centralizovaný nákup pripojenia pre všetky školy na Slovensku technicky a finančne najefektívnejšie riešenie.

„Máme ešte väčšie pochybnosti, pretože analytický materiál o výhodnosti sa utajuje a odborná verejnosť sa k nemu nemôže vyjadriť,“ upozorňuje Sopko, podľa ktorého takisto ministerstvo šíri falošnú predstavu o tom, že tak ako pri vlakoch a obedoch zadarmo, bude tento bezplatný internet veľkou výhodou, ktorá odbremení školu od všetkých starostí.

„Už aj dnes si však školy vedia najlepšie vybrať poskytovateľa internetového pripojenia. Viacero dodávateľov na lokálnej úrovni dokáže miestnej škole poskytnúť pripojenie za podstatne nižšie ceny, než je priemer pri zapojení všetkých 6 700 škôl,“ pokračoval Sopko.

Ak sa chce ministerstvo angažovať v oblasti zabezpečenia kvalitných IT služieb pre školy, malo by podľa Sopka stanoviť kritéria, ktoré by jednotliví regionálni poskytovatelia mali spĺňať.