Vlastné práce by netajili, Danka však nekritizujú. Ako vnímajú utajenie jeho práce Bugár či Paška

Podzreniam z pochybného zisku titulu čelili Richter aj Figeľ.

12. okt 2018 o 18:15 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Rozhodnutie predsedu parlamentu Andreja Danka z SNS utajiť rigoróznu prácu väčšina kolegov z koalície obhajuje. Na dôvody, prečo to urobil, sa ho pri tom nepýtali a sami by svoje záverečné práce pred verejnosťou neskrývali.

"Keby som mal dnes čítať svoju diplomovú prácu, tiež by som sa možno pousmial nad niektorými slovnými spojeniami," bráni poslanec SNS Dušan Tittel svojho straníckeho šéfa. Tittel získal inžiniersky titul na Vysokej škole ekonomickej.

Na dôvody utajenia sa však Danka nepýtal, pretože ho nezaujímajú. "Vnímam to tak, že to neurobil preto, že by sa bál, že s ňou neobstojí, ale dnes by sa v nej rozoberalo slovíčko po slovíčku," hovorí.

Kauzu okolo jeho práce označuje za účelovú vec s cieľom Danka znemožniť. Hoci sám by nad utajením svojej práce nerozmýšľal, ak sa preto niekto rozhodne a zákon to dovoľuje, nevidí v tom problém.

Dodal, že zodpovedný za Dankovu prácu je najmä oponent, ktorý by mal povedať, či bola vyhovujúca alebo nie.

Pobavený Madej, rozhorčený Číž

V parlamente je viacero poslancov s právnickým titulom, ktorí museli napísať rigoróznu prácu. Jedným z nich je Róbert Madej zo Smeru, ktorý patrí k najmladším poslancom strany.